Huurteam Utrecht: huurders betaalden in 2023 gemiddeld 131,50 euro per maand te veel

Te hoge huur, verkeerd berekende servicekosten of intimidatie door de verhuurder. Het Huurteam Utrecht helpt Utrechtse huurders met deze problemen. Uit de jaarrapportage van het Huurteam, blijkt dat het Huurteam in 2023 voor in totaal 128.375 euro aan huurverlagingen heeft gezorgd. Dat is een forse daling ten opzichte van 2022.

Het Huurteam speelt een belangrijke rol in de aanpak van huisjesmelkers door het bestrijden van onder meer te hoge huren, achterstallig onderhoud en onjuiste servicekosten. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente. Het werk van het Huurteam is erop gericht om de huurprijs van particuliere huurwoningen in overeenstemming te brengen met de huurprijswetgeving.

Intimidatie en bedreiging

Huurders krijgen te maken met te hoge huurprijzen en servicekosten, maar ook met intimidatie en bedreiging door de verhuurder. Er zijn in 2023 35 gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd. Dit is wederom een lager aantal dan voorgaande jaren. De meest voorkomende vorm van intimidatie in 2023 was het opzeggen van de huur of het dreigen met huisuitzetting.

Er zijn in 2023 minder meldingen binnengekomen van onjuiste behandeling door verhuurders, dan in 2022. In totaal bedroeg de huurverlaging 128.375 euro in 2023. Een flinke daling ten opzichte van 2022. Gemiddeld betaalde een huurder 131,50 euro per maand te veel in 2023. Ook dat is een daling in vergelijking met de 172 euro van het jaar ervoor.

Controles

In totaal hebben er 457 huurprijscontroles plaatsgevonden in 2023. Daarbij zijn 123 kamers gecontroleerd en 334 zelfstandige woningen. Bij 84,7 procent van de gevallen zijn één of meer misstanden geconstateerd. Bij 317 adressen kon een vervolgtraject worden gestart. In totaal heeft Huurteam Utrecht 481 vervolgprocedures geadviseerd. Meestal was de huurverlagingsprocedure de meest geadviseerde procedure. Dat was in 2022 ook het geval. Maar in de jaren ervoor was de servicekostenprocedure het meest geadviseerd.

Niet alle huurders starten (direct) het geadviseerde vervolgtraject. Dat heeft te maken met verschillende redenen. Soms gaan huurders op korte termijn verhuizen. Maar ook adviseert het Huurteam de huurder om te wachten met het opstarten van de procedure totdat het contract is doorgelopen voor onbepaalde tijd. Wanneer alle geadviseerde procedures gestart zouden worden, dan zou dit volgens het Huurteam leiden tot een huurverlaging van 350.892 euro. In totaal zijn er bij 169 adressen 182 procedures in gang gezet.