Impasse rond oversteek Lombokplein in Utrecht houdt aan; wat is er aan de hand?

De impasse die is ontstaan rond de oversteek van de bus- en trambaan bij het Lombokplein in Utrecht houdt nog altijd aan. Er moet een oversteek komen, maar hoe dat moet gebeuren blijft onderwerp van discussie. Tweemaal werd een ontwerp van de gemeente afgekeurd. Hierdoor moet de Leidse Rijn mogelijk anders aangelegd worden, wordt het Lombokpark veel kleiner en ondervindt het Park Plaza Hotel hinder.

Het Lombokplein krijgt een nieuwe inrichting, maar over een gedeelte van het plein wordt nog flink gesproken. Het gaat hierbij om een kruising van de tram- en busbaan en een weg die naar het Park Plaza Hotel en het Smakkelaarspark moeten gaan leiden. De gemeente Utrecht heeft altijd de wens gehad dat dit een gelijkvloerse kruising wordt. Een gelijkvloerse kruising heeft namelijk minder ruimte nodig, ruimte die weer goed gebruikt kan worden voor de aanleg van het Lombokpark.

Er is echter iets meer dan een jaar geleden een impasse ontstaan. Doordat een gelijkvloerse kruising flinke gevolgen heeft voor de bus- en trambaan moet de provincie Utrecht ook instemmen met het ontwerp. Daar loopt het nu al langere tijd spaak. Vorig jaar gaf de zogenoemde Safety Board een eerste keer een negatief advies over het ontwerp vanwege veiligheidsrisico’s. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt, maar recent is bekend geworden dat ook dit ontwerp een negatief advies krijgt. Er blijven zorgen over het extra verkeer dat moet gaan kruisen en daarbij de bus- en trambaan oversteekt.

Het college van B&W schrijft: “Met het negatieve advies zitten we met een complexe puzzel voor dit stukje stad, waar, naast verkeersveiligheid, nog veel andere belangen spelen. Zo betekent de uitkomst dat aanleg van de Leidse Rijn misschien niet kan plaatsvinden zoals beoogd, omdat nu mogelijk geen overeenstemming met Park Plaza Hotel komt over de benodigde grondruil.”

Eerdere ontwerpen van ongelijkvloerse kruising, waarbij te zien is dat er meer ruimte nodig is voor de weg. Hierbij loopt de nieuwe weg onder de bus- en trambaan door.

Dan de ongelijkvloerse kruising, daar heeft de Safety Board niet veel over te zeggen, omdat de bus- en trambaan er geen last van heeft. Maar er zitten volgens de gemeente ook een hoop nadelen aan een ongelijkvloerse kruising. Dit betekent namelijk dat er een weg aangelegd moet worden onder de bus- en trambaan door. Zoiets neemt veel meer ruimte in beslag, ruimte die juist gebruikt moest worden voor het Lombokpark en de parkeerplaats van het Park Plaza Hotel.

Hoe nu verder?

De gemeente Utrecht gaat zelf nog advies inwinnen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, mogelijk hebben zij nog andere inzichten. Tegelijkertijd wordt er dan toch verder gewerkt aan een ontwerp voor een ongelijkvloerse kruising, waarbij de nadelen voor het toekomstige Lombokpark, de oever langs de Leidse Rijn en het Park Plaza Hotel zo klein mogelijk gehouden worden. Een eventueel nieuw ontwerp wordt dan nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Dan rest eigenlijk nog de vraag hoe dit zo ontstaan is. Er wordt al jaren gewerkt aan het plan voor het nieuwe Lombokplein, maar nu lijkt het erop dat in de laatste fase van het ontwerp dit probleem ineens boven komt drijven. Daar is onderzoek naar gedaan.

Het komt er in het kort op neer dat de gemeente en de provincie langdurig hebben samengewerkt – de provincie is betrokken vanwege de bus- en trambaan – voor dit project. Maar dat onder meer de zorgen die leefden binnen de provincie Utrecht over de veiligheid niet goed zijn overgekomen bij de gemeente. “Hierdoor bleven bij de gemeente verwachtingen bestaan dat de gelijkvloerse kruising er zou kunnen komen en is er doorgewerkt aan het ontwerp”, is te lezen in het rapport.

De belangrijkste les is volgens het rapport ook dat als dit soort zorgen genoemd worden, beide overheden direct moeten onderzoeken waarom deze zorgen er zijn en hoe ze opgelost kunnen worden. “Dit geldt zowel voor de ontvangende partij aan wie de zorgen worden geuit, als voor de partij die deze zorgen inbrengt. In dit specifieke geval zijn de zorgpunten vanaf 2015 benoemd maar door beide partijen in het project onvoldoende concreet gemaakt, waardoor partijen met verschillende verwachtingen het verdere proces hebben doorlopen.” Hierdoor kon het dus gebeuren dat de gemeente Utrecht al die tijd dacht dat een gelijkvloerse kruising wel uiteindelijk tot de mogelijkheden zou behoren. Toen ontstond begin vorig jaar de impasse die nu dus nog niet opgelost is.