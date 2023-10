Inrichting Weerdsingel-Oostzijde Utrecht stap dichterbij; rotonde eruit, klinkers en asfalt erin

De nieuwe inrichting van de Weerdsingel-Oostzijde in Utrecht is weer een stap dichterbij. De gemeente heeft het voorlopige ontwerp gepubliceerd waarop gereageerd kan worden. Het college heeft in het ontwerp opgenomen dat de rotonde verdwijnt en dat de bestrating wordt aangepast naar een combinatie van asfalt en klinkers om de weg voor fietsers comfortabeler te maken.

De herinrichting van de Weerdsingel-Oostzijde kent ondertussen al een flinke voorgeschiedenis en past in het rijtje van andere stukken van de singels. De nieuwe indeling van de weg, vergelijkbaar met de al aangepakte Wittevrouwen-, Malie- en Tolsteegsingel, moet ervoor zorgen dat er een beter netwerk voor fietsers komt in de stad. Het idee is dat fietsers snel en ongestoord over de zogeheten doorfietsroutes kunnen rijden.

Niet iedereen zit echter te wachten op deze nieuwe inrichting. Er zitten twee grote pijnpunten in het dossier; de rotonde bij de Noorderbrug en de verharding van de weg. Een groep omwonenden ziet liever niet dat de rotonde verdwijnt en pleit er ook voor om geen asfalt te gebruiken op de weg.

In het voorlopige ontwerp zijn deze zaken wel opgenomen. De rotonde moet plaatsmaken voor een gewone voorrangskruising en de weg moet een combinatie worden van asfalt en klinkers, vergelijkbaar met de situatie op andere stukken van de singel. Door de herinrichting kan het groen naast de singel vergroot worden. Ook is er plek voor 120 extra fietsenrekken.

Volgende stap

Betrokkenen kunnen de komende tijd reageren op het voorlopige ontwerp – en dan specifiek op het aantal fietsenrekken en de invulling van het groen. De keuze voor de nieuwe kruising is eerder in het proces al gemaakt. Dan blijft nog de kwestie rond de verharding over. Daar gaat de gemeenteraad binnenkort een besluit overnemen, maar wat het college betreft komt er dus de combinatie van asfalt en klinkers. Vervolgens wordt er een definitief ontwerp gemaakt en kan de zoektocht naar een aannemer beginnen. In 2025 moet de uitvoering beginnen, als alles volgens plan verloopt.