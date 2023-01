Investeerder koopt 50.000 vierkante meter kantoorruimte boven Hoog Catharijne in Utrecht

Het investeringsbedrijf Schroders Capital heeft 50.000 vierkante meter kantoorruimte gekocht bij Hoog Catharijne in Utrecht. De ruimte is verdeeld over zeven kantoorgebouwen boven het winkelcentrum.

De kantoren worden van de hand gedaan door Klépierre, de eigenaar van het winkelcentrum. Mogelijk omvat de 50.000 vierkante meter ook de 25.000 vierkante meter die al bijna tien jaar leegstaat, maar Schroders kon dat telefonisch nog niet bevestigen. Tevens kon het bedrijf ook nog niet zeggen wat de plannen zijn met de kantoorruimte.

De overname benadrukt volgens de nieuwe eigenaar “het geloof van Schroders om te investeren in objecten op sterke locaties in de Nederlandse kantorenmarkt waar door middel van het verder verbeteren van de duurzaamheid karakteristieken en het aanbieden van diensten een attractief product voor huurders gecreëerd kan worden”.

Het bedrijf schrijft verder: “We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe huurders, Klépierre als onze directe buur en de lokale gemeenschap om het potentieel van dit levendige zakencentrum in het hart van het stadscentrum van Utrecht verder te benutten”, laat Schroders Capital weten in een schriftelijke mededeling.

Kritiek

Afgelopen tijd was er veel kritiek op de lange leegstand van de gebouwen boven Hoog Catharijne. Eind 2021 stelden verschillende raadspartijen nog vragen over hoe het kan dat deze panden al zo lang leegstaan. In antwoord op die vragen liet het college van burgemeester en wethouders in november 2021 weten te verwachten dat het pand niet lang meer leeg zou staan.