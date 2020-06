Duizenden deelnemers op Jaarbeursplein in Utrecht voor Black Lives Matter-demonstratie

Ruim 3500 betogers kwamen vrijdagavond naar het Jaarbeursplein in Utrecht voor de de Black Lives Matter-demonstratie. Het protest begon om 18.30 uur, dat moment brak ook net de zon door. De demonstranten hielden zich aan de anderhalvemeterregel en de sfeer was goed.

Rond 19.00 uur werd er omgeroepen dat het plein bijna vol is. Deelnemers stonden tot aan de Croeselaan. Naar schatting waren er 3500 demonstranten. Er werd muziek gemaakt, er werden leuzen geroepen en er waren diverse sprekers. Omdat het plein vol was werden betogers die later aankwamen tegengehouden.

De afgelopen week is er op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding zijn de protesten in de Verenigde Staten die volgen op de dood van George Floyd. De boodschap van de betogers in Nederland is breder: ” Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.”

Reactie burgemeester

Samen met de leden van de driehoek kijkt burgemeester Jan van Zanen terug op een ordelijk en rustig verlopen demonstratie. Van Zanen: “De deelnemers hielden zich aan de afstandsregels en de aanwijzingen van de organisatie. Niet lang nadat de demonstratie om 18.30 uur begon, was het Jaarbeursplein vol en werden deelnemers doorverwezen naar de uitlooplocatie voor de ingang van het Beatrixtheater. Op dat moment riepen de organisatie, de gemeente en de politie het publiek op om niet meer naar de demonstratie te komen, maar deze online te volgen. Even na acht uur was de demonstratie, waaraan ruim 3500 mensen hebben deelgenomen, afgelopen en gingen mensen geleidelijk weer huns weegs.

Dank aan allen die zich de afgelopen dagen voor en achter de schermen hebben ingespannen om deze demonstratie, met de nodige aanvullende maatregelen in het kader van de volksgezondheid, mogelijk te maken.”