Jaarwisseling in Utrecht verliep onstuimiger dan afgelopen jaren, maar toch minder meldingen van overlast

De jaarwisseling van 2023 naar 2024 verliep op veel vlakken een stuk onrustiger dan de jaren ervoor. Zo was er onder andere een toename in geweld tegenover hulpdiensten, en meer aanhoudingen en ambulanceritten. Al met al is het voor de gemeente een bron van ‘grote zorgen’. Dat blijkt uit cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd.



De gemeente sprak eerder juist van een relatief rustig verlopen oud en nieuw. Toch is er tijdens de jaarwisseling een hoop meer schade gemaakt dan de voorgaande jaren. Ook viel het geweld tegenover de hulpdiensten op, evenals dat er een afname was in het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Momenteel buigt een burgerberaad zich over de vraag hoe er in de toekomst invulling gegeven kan worden aan de feestavond.

Geweldsincidenten

De gemeente heeft in de dagen vóór en tijdens de afgelopen jaarwisseling extra toezichthouders ingeschakeld om het vuurwerkgebruik in toom te houden. Maar, laat de gemeente weten, dat verliep niet altijd even gemoedelijk. “Zowel in aanloop naar als op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht zijn gemeentelijke toezichthouders, brandweer en politie geconfronteerd met (vuurwerk)geweld en belediging.”

Er zijn tijdens het geweld geen gewonden gevallen maar de gemeente vindt de acties hoe dan ook ‘onaanvaardbaar’. Meerdere politieagenten hebben aangifte gedaan van bedreiging of poging van zware mishandeling, en één politieagent ook van vernieling van een politievoertuig. Overigens merkt de gemeente op dat Utrecht niet de enige stad is die met geweld naar hulpdiensten kampt. “Ook elders in de regio en het land was er sprake van geweldsincidenten.”

Vuurwerkoverlast

Een ander saillant punt dat de gemeente beschrijft, is dat het aantal meldingen van vuurwerkoverlast in het algemeen juist afnam. Dit gaat echter over het officiële gemeentelijke meldpunt; het overlastpunt van de lokale fractie van de Partij voor de Dieren zag juist een flinke stijging van het aantal meldingen.

Wat de oorzaak is dat er minder meldingen zijn, is volgens de gemeente niet vast te stellen. Dat de hoeveelheid vuurwerk is afgenomen, lijkt namelijk onwaarschijnlijk. Tijdens de periode rondom de jaarwisseling is er opnieuw meer schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk. Dit keer komt dat neer op zo’n 132.000 euro -ruim 10.000 euro meer dan het jaar ervoor. Met name afvalbakken (149 stuks), containers (49 stuks) en auto’s (24 stuks) waren de klos.

Burgerberaad

Het is nog onduidelijk wat de gemeente wil doen om de ongeregeldheden tijdens een nieuwe jaarwisseling te beperken. Zo is niet alles kommer en kwel tijdens het inluiden van het nieuwe jaar. Er wordt met lof gesproken over de inzet van tijdelijke camera’s om toezicht te houden, het ‘vroegtijdig herkennen van ordeverstoringen’ en de samenwerking met jongerenorganisaties.

Zo zijn vierhonderd jongeren bereikt door middel van surveillance op straat en jongerencentra die open waren van 31 december op 1 januari. Hoe de jaarwisseling er in de toekomst uit gaat zien, is nog onbekend. Er wordt al langere tijd gesproken over een vuurwerkverbod, maar daar is nog niks concreets uit gekomen. Wel wordt er op dit moment gewerkt met een burgerberaad die onder andere daarover tot een besluit moet komen. De gemeente neemt dat advies over als het financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar is.