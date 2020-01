Jan van Zanen herbenoemd als burgemeester van Utrecht

Jan van Zanen is dinsdagavond officieel herbenoemd als burgemeester van Utrecht. Dit gebeurde in een afgeladen raadszaal van het stadhuis.

Na een toespraak van onder andere de commissaris van de koning werd Van Zanen naar voren gevraagd om de belofte en de verklaring af te leggen, en de papieren te ondertekenen. Hiermee is hij zijn tweede termijn van zes jaar als burgemeester van de stad ingegaan.

Van Zanen zegt er weer alles voor te geven en het werk met veel plezier te doen. Daarbij zegt hij dat hij hoopt dat hij ‘her en der iets goed kan doen’. “U krijgt de komende zes jaar dezelfde mens, met zijn gebruiken, zijn falen en feilen.”

Veiligheid

Ook zegt Van Zanen dat veiligheid weer hoog op zijn agenda staat en dat hij de meeste tijd en energie in dit onderwerp gaat steken. “Ik blijf als het gaat om veiligheid […] sterk inzetten op een aanpak die dichtbij mensen staat en die gericht is op samenwerking en verbinding. We moeten het namelijk ook hebben van de mensen in de wijken en buurten.”

Van Zanen noemt het burgemeesterschap een eervol ambt en ziet zijn tweede termijn met vertrouwen tegemoet. “Ook de komende jaren zet ik mij graag voor Utrecht in. De stad van mijn dromen.”