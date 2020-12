Kapper en Leger des Heils geven kwetsbare mensen frisse start in 2021

Kapper Maesons, maatschappelijk sportcoach Kees Grovenstein en woonbegeleider Andy Verbraeken van het Leger des Heils werken deze decembermaand samen. Het doel is om mensen, die het echt nodig hebben, fris het jaar 2021 in te laten gaan.

Ze organiseren samen een make-overdag op 20 december. Dit gebeurt bij Maesons. Op deze dag zetten ze kwetsbare mensen in het zonnetje.

“Iedereen heeft recht op een eerlijke kans en verdient een tweede kans”, luidt het motto. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven door ze hulp te bieden waar nodig. Maesons wil deze mensen voorzien van een frisse nieuwe coupe en hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan hun terugkeer in de maatschappij.

Deelnemers van diverse woonafdelingen en van het project Sport voor een Toekomst van het Leger des Heils zullen op deze dag naar Maesons toe komen. Kees: “Als je letterlijk in beweging komt door te gaan sporten, ga je ook groeien op sociaal en mentaal vlak. Door er ook nog eens verzorgd uit te zien, kan dat jezelf veel eigenwaarde geven. Groei begint bij zelfrespect.”

Onbezorgd moment

Maeson Bennett, eigenaar van Maesons wil de mensen die het kunnen gebruiken een onbezorgd moment geven, door middel van een knipbeurt, aandacht, iets lekkers en aan het einde een goodie bag.

“In het leven draait het zeker niet alleen om het uiterlijke vertoon. Maar het is wel zo dat als je er goed en verzorgd uitziet, dat je je van binnenuit ook goed voelt. Ik geloof er ook zeker in, dat als je je goed voelt, je sterker en zekerder in je schoenen staat. Hier heeft iedereen behoefte aan, in welke fase van je leven je je ook bevindt.”

Junior barbers

Vanuit de sportgedachte om mensen te verbinden, wordt er sinds acht maanden op de maandag, trainingsdag bij Maesons, kosteloos geknipt en/of geschoren door de junior barbers. Het Leger des Heils zorgt er op hun beurt voor dat Maesons op trainingsdagen haarmodellen kan ontvangen.

Andy: “Ik geloof in verbinding. Aan de buitenkant zien we vaak de verschillen, maar elk mens heeft van binnen een hart zitten, dat vreugde kent, maar ook verdriet. Kwetsbaarheid in kracht omzetten begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien. Soms heb je even een duwtje in de goede richting nodig.”