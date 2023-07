Kassaloze Aldi in Utrecht niet meer kassaloos; nu ook gewoon met pin betalen

De Aldi-supermarkt in hartje Utrecht is niet meer kassaloos. Sinds deze week kunnen klanten ook gewoon met pin betalen. De winkel ging een jaar geleden open in House Modernes – op de kruising van de Lange Viestraat en de Oudegracht. De belangrijkste troef bij de opening; er waren geen kassa’s in de supermarkt.

Het was de eerste kassaloze supermarkt van Nederland, en dat kreeg veel aandacht in de media. Klanten leken er echter niet massaal te komen. Hoewel een kassaloze supermarkt juist makkelijker lijkt te zijn, was het nog best een hoop gedoe. Er moest een app gedownload worden en er was een creditcard nodig. Zonder smartphone of creditcard was het dus niet mogelijk om in de Aldi boodschappen te doen.

Wat wel makkelijker was geworden; honderden camera’s in het plafond en sensoren in de schappen detecteren de bewegingen van de klant en de producten die worden gepakt. Als een klant bij de uitgang komt hoeft er niks meer gescand te worden want het systeem weet precies welke producten er gepakt zijn. Het geld werd automatisch via de app van de creditcard afgeschreven.

Niet foutloos

Sinds februari van dit jaar kunnen klanten ook betalen met Apple Pay en sinds maandag kan er ook met pin betaald worden. Er staan dus weer kassa’s in de winkel. Wat nog wel steeds is; klanten hoeven de producten niet meer te scannen. De kassa weet welke producten er gepakt zijn. Wel goed om dat nog even na te kijken, want het systeem is niet foutloos.

“We hebben ervaren dat sommige klanten niet graag de app wilden downloaden en gebruiken. Nu kan iedereen de winkel in, zelfs zonder app”, zegt projectleider Omar Sadaty. “Daarnaast is het nu ook mogelijk om de boodschappen met pin te betalen, waarmee we tegemoetkomen aan de wens van verschillende klanten.”