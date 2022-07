Kassaloze Aldi in de binnenstad van Utrecht opent woensdag; zo gaat boodschappen doen er in zijn werk

De Aldi-supermarkt in House Modernes – op de kruising van de Lange Viestraat en de Oudegracht – gaat woensdag open. Niet zomaar een supermarkt, deze Aldi is namelijk de eerste volledig kassaloze supermarkt van Nederland. Bij het binnenkomen en verlaten van de winkel moet een QR-code gescand worden en door middel van camera’s en sensoren wordt geregistreerd wat klanten in hun tas stoppen. DUIC ging alvast langs om te kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Tijdens ons bezoek kijken veel passanten al nieuwsgierig door de ramen naar binnen. Jan Oostvogels, CEO van Aldi in Nederland, vertelt dat de opening van de winkel de volgende fase is in het ontwikkelen van het systeem. “Het kassaloos winkelen is al honderden keren getest en de kinderziektes zouden eruit moeten zijn. Nu er klanten in de winkel gaan komen, gaat dat helpen het systeem nog verder te verbeteren.” Het systeem werkt op basis van artificiële intelligentie, gaat Oostvogels verder. “Met iedere klant leert het weer een beetje bij.”

Het nieuwe systeem is volgens Oostvogels een uitdaging. “De privacy van klanten staat hoog in het vaandel. Zodra de klant afrekent, wordt er niets meer van de gegevens onthouden. Voor de opening moest de privacy echt 300 procent geregeld zijn.” Alles in de supermarkt werkt automatisch, behalve de leeftijdscontrole bij de koop van alcohol. Die producten zijn in een aparte afdeling geplaatst. Voordat een klant daar naar binnen gaat, doet een medewerker een leeftijdscontrole.

Kassaloos systeem

Klanten die bij de kassaloze Aldi willen winkelen, moeten een app downloaden. Die app vraagt om je e-mailadres en creditcardgegevens en laat vervolgens een QR-code zien. Die scan je bij binnenkomst in de winkel, waarna een poortje opengaat. Het systeem geeft je een digitaal nummer en volgt vervolgens de bewegingen je maakt.

In de winkel hangen in totaal 475 camera’s, die registreren welke producten een klant meeneemt. Alle producten staan in de schappen op een weegschaal, die ook registreert wat eraf gepakt wordt. Die dubbele check moet fouten voorkomen.

Bij het verlaten van de winkel, scannen klanten voor een poortje wederom de QR-code. De producten die je bij je hebt, worden dan automatisch verrekend op je creditcard. Het bonnetje van je boodschappen krijg je per mail toegestuurd.

Kleinere winkel

Dat je niet meer langs de kassa loopt, betekent niet dat er geen personeel meer in de winkel aanwezig is. Schappen worden bijgevuld en brood wordt vers afgebakken. De winkel is qua oppervlakte ongeveer eenderde zo groot als een gemiddelde Aldi. Door producten minder breed uit te stallen, is het assortiment wel bijna net zo groot. In de winkel zijn voorlopig alleen nog geen non-food producten te krijgen. Je statiegeldflessen inleveren kan er wel: de statiegeldautomaat is op het systeem aangesloten.

De winkel gaat woensdag open en is van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur geopend. De supermarkt is gevestigd in het recent opgeknapte House Modernes, waar vorige maand ook Boules Bites Bar de deuren opende.