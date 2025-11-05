Kerst en Pasen keren na ophef toch terug in jaarrooster Hogeschool Utrecht

Kerst en Pasen staan weer vermeld in het jaarrooster van de Hogeschool Utrecht (HU). Na stevige kritiek op de eerdere keuze om de christelijke feestdagen als ‘nationale feestdagen’ te benoemen, heeft de Hogeschoolraad (HSR) het rooster opnieuw aangepast.

Volgens de hogeschool was het expliciet benoemen van christelijke feestdagen niet meer van deze tijd. De aanduiding ‘nationale feestdag’ moest een neutraler en inclusiever alternatief bieden, maar dit besluit leidde tot felle reacties op sociale media en zelfs in de politiek. Onder andere ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en PVV-voorman Geert Wilders spraken zich uit tegen de wijziging.

In een toelichting laat de hogeschool weten het “jammer” te vinden dat de wijziging onrust heeft veroorzaakt. “We hebben naar alle geluiden geluisterd. De HU wil een hogeschool zijn waar iedereen zich welkom, erkend en gehoord voelt”, schrijft de hogeschool.

Ook benadrukt de HU verder dat er een misverstand is ontstaan over de plaats van Kerst en Pasen binnen de instelling. “Dit is niet het geval. Het onderwijsjaarrooster geeft aan wanneer de HU geopend of gesloten is, maar doet geen uitspraken over hoe leden van onze gemeenschap hun feest- en gedenkdagen vieren.”

Wijziging

Volgens hogeschoolblad Trajectum stemde op 29 oktober een ruime meerderheid binnen de hogeschoolraad in met de aangepaste versie van het jaarrooster. In het interne document, dat gebruikt wordt voor de planning van onderwijs en verplichte vrije dagen, is het label ‘nationale feestdag’ nu vervangen door ‘HU-gebouwen gesloten’.

Daarbij wordt in een toelichting verwezen naar de officiële feestdagen, zoals Eerste en Tweede Kerstdag. Ook worden in het rooster de feest- en gedenkdagen genoemd die zijn opgenomen in de kalender van het Netwerk Diversiteit & Inclusie, waaronder Holi.

De hogeschool laat weten de gedeelde signalen en zorgen te waarderen. “Dit helpt ons als organisatie scherp te blijven op onze besluiten. Na gesprekken met medewerkers en studenten hebben we geconcludeerd dat er betere manieren zijn om ruimte en erkenning te geven aan de behoeften van onze gemeenschap.”