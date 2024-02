KNMI geeft voor donderdagavond code geel af in Utrecht vanwege zware windstoten

Het KNMI heeft voor vanavond vanaf 18.00 uur code geel afgegeven in Utrecht. Volgens het weerinstituut kunnen er zeer zware windstoten voorkomen.

De komende uren is er nog geen weerwaarschuwing van kracht, maar vanaf 18.00 uur verandert dat. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor windstoten die zwaar tot zeer zwaar kunnen zijn.

Landinwaarts gaat het om windstoten tot 90 kilometer per uur, aan de kust kunnen windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen. De wind komt uit zuidwestelijke richting.

Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de harde wind. Code geel is in Utrecht van kracht tot middernacht. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat de wind weer afnemen.