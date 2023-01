KNMI geeft voor woensdagavond code geel af in Utrecht: kans op onweersbuien en zware windstoten

Het KNMI heeft voor woensdagavond code geel afgegeven voor onweersbuien met hagel en kans op zware windstoten. De weerwaarschuwing geldt voorlopig van 20.00 tot 23.00 uur.

De onweersbuien trekken vanavond van west naar oost over Nederland. Bij de buien kan hagel vallen en er wordt gewaarschuwd voor windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting.

De buien trekken aan het eind van de avond weg in de richting van Duitsland. Dan neemt ook de wind af. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer in het hele land woensdagavond last kan hebben van de weersomstandigheden.