Komende twee jaar restauratiewerkzaamheden aan forten Lunetten

De gemeente Utrecht gaat de vier forten Lunetten aan de oostkant van de stad komende jaren restaureren. De werkzaamheden beginnen volgend voorjaar en duren tot begin 2023.

De forten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterline en rijksmonument. Ook zijn de forten voorgedragen voor UNESCO-werelderfgoed als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Vooral de gemetselde bekledingsmuren van de forten, de lage muren die uit het water omhoogkomen, zijn aan onderhoud toe. De forten zijn vanaf de jaren 70 eigendom van de gemeente Utrecht en sindsdien zijn de bekledingsmuren van Fort Lunet I, II en IV niet meer onderhouden.

De bekledingsmuren rondom die forteilanden zijn, net als twee kazematten in slechte staat. Zo groeien de lange wortels van de bomen op veel plekken door de kademuren heen. Het voegwerk wordt daardoor uit de muren gedrukt en stenen brokkelen af. Volgens de gemeente is restauratie daarom noodzakelijk.

De gemeente gaat onder meer metsel- en voegwerk restaureren en herstellen. De muren van de forten moeten daarvoor op een paar plekken worden ontgraven.

Bomen

Volgens de gemeente bleek uit onderzoek dat een deel van de bomen en struiken bij de kademuren verwijderd moet worden om het behoud van de bekledingsmuren te garanderen. Er is onderzocht hoe zoveel mogelijk bomen gespaard kunnen worden, bijvoorbeeld door te kijken wat de effecten van de boomwortels op de muren zijn. Ook is onderzocht of de bomen verplantbaar zijn.

Uit het onderzoek bleek volgens de gemeente dat een aantal bomen door de leeftijd, soort of standplaats zeer waardevol is. Die bomen blijven zoveel mogelijk behouden. De gemeente verwacht dat voor de restauratie 50 tot 60 bomen verwijderd moeten worden. Die bomen worden gecompenseerd, door op de forten of in de nabije omgeving andere bomen terug te planten.

2023

Eind november worden de eerste bomen en struiken verwijderd en de eerste nieuwe bomen geplant. De restauratie- en herstelwerkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van volgend jaar en duren per fort ongeveer een half jaar.

De gemeente verwacht dat alle forten begin 2023 zijn opgeknapt. De forten moeten daarna, bij normaal onderhoud, weer zeker vijftig jaar meekunnen.