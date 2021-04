Komst islamitische begraafplaats bij Tolsteeg in Utrecht lijkt stap dichterbij

De komst van een islamitische begraafplaats bij Tolsteeg in Utrecht lijkt een stap dichterbij. Uit juridisch onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd blijkt namelijk dat een kerkgenootschap, oftewel een religieuze organisatie, recht heeft op een eigen kerkhof.

De gemeente kreeg in de zomer van 2020 van verschillende moslimorganisaties het verzoek om in Utrecht een islamitische begraafplaats aan te leggen. De behoefte zou er al lang zijn en vanwege de coronamaatregelen is dit toegenomen, omdat repatriëring naar een land van herkomst niet altijd mogelijk was.

Tolsteeg

Vorig jaar liet de gemeente al weten dat een deel van begraafplaats Tolsteeg de meest geschikte plek zou zijn. Voordat dit echter gerealiseerd kon worden moest er juridisch onderzoek worden gedaan. “Het realiseren van een begraafplaats vraagt namelijk om een zorgvuldig proces”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

De Wet op de lijkbezorging stamt uit 1869. Sindsdien is de wet een aantal keer uitgebreid en geactualiseerd, maar wat ongewijzigd is gebleven is dat kerkgenootschappen een specifiek recht hebben op een eigen begraafplaats.

Partijen

Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN) en een samenwerkingsverband van Utrechtse moskeeën zijn de twee initiatiefnemers in de stad. De gemeente heeft beide partijen verzocht te kijken of ze de handen ineen kunnen slaan. “Per slot van rekening is er een gezamenlijk maatschappelijk belang en is er een mogelijke locatie beschikbaar.”

De bal ligt nu bij de initiatiefnemers. Ze moeten bepalen of ze afzonderlijk of gezamenlijk een beroep willen doen op de wet en welke specifieke keuzes ze daarbij maken. De gemeente verwacht in de zomer meer duidelijkheid.