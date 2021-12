Komst islamitische begraafplaats bij Tolsteeg weer een stap dichterbij

Het college heeft een deel van begraafplaats Tolsteeg aangewezen als islamitisch kerkhof. Dit deel zou eerst moeten worden ingericht door de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO). Het voorstel van het college ligt nu bij de gemeenteraad.

Er wordt al langer gesproken over de komst van een islamitische begraafplaats bij Tolsteeg. De gemeente kreeg in de zomer van 2020 van verschillende moslimorganisaties het verzoek om een islamitische begraafplaats aan te leggen. De behoefte zou er al lang zijn en vanwege de coronamaatregelen is dit toegenomen, omdat repatriëring naar een land van herkomst niet altijd mogelijk was.

Onderzoek

Begin dit jaar is er juridisch onderzoek gedaan en daaruit bleek dat een kerkgenootschap, oftewel een religieuze organisatie, recht heeft op een eigen begraafplaats. VUMO, een samenwerkingsverband van acht Utrechtse moskeeën, wordt dan ook gezien als kerkgenootschap. Nu is bekend dat het college een voorstel aan de gemeenteraad heeft gestuurd om een deel van Tolsteeg in te richten als islamitische begraafplaats.

Sinds 2013 is er niemand meer op het aangewezen deel van Tolsteeg begraven. Door juist dit deel beschikbaar te stellen wordt volgens de gemeente duurzaam gebruik gemaakt van de schaarse grond in de stad.

Voorwaarden

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorstel, gaat het college in gesprek met VUMO om onder meer de voorwaarden te bepalen waaronder de grond kan worden uitgegeven. Wanneer er een akkoord is moet het terrein worden ingericht. Zo moet er bijvoorbeeld een erfafscheiding van de rest van Tolsteeg komen.

Omwonenden zijn volgens de gemeente op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en zullen na het besluit van de raad worden betrokken bij het vervolgproces.