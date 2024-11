Koningin Máxima bij feestelijke oplevering van Utrechtse Domtoren

Koningin Máxima was zaterdagavond bij de feestelijke oplevering van de Domtoren. Samen met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma ontstak zij vanaf het balkon van het Academiegebouw de nieuwe verlichting van de toren, waarmee officieel het einde van de restauratie werd gevierd.

In 2019 werden de eerste steigers rondom de Dom opgebouwd. Sindsdien is er het nodige werk verricht: 10.000 stenen zijn stuk voor stuk bekeken. Bij iedere steen is vervolgens beoordeeld of vervanging nodig was.

Het beeldhouwwerk is gerepareerd of vernieuwd, net als het voegwerk aan de buitenkant. De windvaan, het carillon en het glas-in-lood zijn gerestaureerd. De vier wijzerplaten zijn voorzien van een nieuwe laag bladgoud, en er is nieuwe, permanente verlichting gekomen.

Verlichting

Afgelopen zomer was de steiger al grotendeels verdwenen, waardoor de Dom weer in volle glorie te zien was. De nieuwe verlichting was nog niet te zien, waardoor de Domtoren in de avond- en nachturen slecht niet in de schijnwerpers stond, maar daar is nu verandering in gekomen.

Op de dag waarop de Sint Maarten Parade door Utrecht trok, kwam ook Koningin Máxima naar de stad. Samen met de burgemeester drukte zij op een knop waarmee de nieuwe verlichting werd aangezet. Ondanks het druilerige weer stond het Domplein vol met bezoekers.