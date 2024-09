Koningin Máxima bij oplevering Domtoren op 9 november

Koningin Máxima is op zaterdag 9 november 2024 aanwezig bij de officiële oplevering van de Domtoren. Op die dag viert Utrecht dat de restauratie van de Domtoren – die vijf jaar in beslag heeft genomen – is afgerond. Samen met burgemeester Sharon Dijksma zal koningin Máxima de nieuwe verlichting van de Domtoren onthullen. Het feest val samen met de Sint Maarten Parade, waarbij duizenden Utrechters met zelfgemaakte lampions door de straten marcheren.

Op 9 november zijn er tal van feestelijkheden om te vieren dat de jarenlange restauratie van de Domtoren klaar is. Het feest valt ook nog samen met de jaarlijkse Sint Maarten Parade, die eindigt op het Domplein.

De feestelijkheden beginnen al in de ochtend. Om 11.00 uur ontvangt de burgemeester in aanwezigheid van mascotte Dommy de Domtoren kinderen van verschillende basisscholen, om met elkaar de levensgrote Domtoren in de Zadelstraat in te kleuren. Tijdens het kleuren zal Malgosia Fiebig kinderliedjes op het carillon spelen, gevolgd door een concert van het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Op het Domplein zijn in de avond optredens van onder meer stadsbeiaardier Malgosia Fiebig die het carillon bespeelt, rapper 3wish, spoken word artiest Looney Lunatic, Kiddy & Freedom City en geveldansers Flying Street Art. De Sint Maarten Parade begint om 18.00 uur bij het Wilhelminapark en eindigt rond 19.20 uur op het Domplein.

Koningin Máxima zal die dag de Domtoren bezoeken, waar zij een korte kennismaking heeft met een aantal Utrechters die een persoonlijk verhaal hebben over de Dom. Aansluitend vindt vanaf het balkon van het Academiegebouw de feestelijke onthulling van de nieuwe verlichting plaats. Dat gebeurt in de vorm van een lichtshow die is gemaakt door Speirs Major, het lichtarchitectenbureau dat ook het hele verlichtingsontwerp voor de Domtoren maakte.

Met deze openingshandeling treedt Koningin Máxima in de voetsporen van toenmalige Koningin Beatrix, die in 2013 het eerdere Domtoren lichtkunstwerk ‘In Lumine Tuo’ onthulde tijdens het startsein van de viering van de Vrede van Utrecht. Het programma gaat daarna verder met optredens van de Utrechtse artiesten FLO en SanDeMan, met een gastoptreden van Chris Alain en de band Leoparte.

“Hier hebben we met z’n allen jarenlang naartoe geleefd: het moment dat de Dom wordt teruggegeven aan de stad. Het is mooi dat dit moment samenvalt met Sint Maarten – het feest van het licht en Utrechts’ beschermheilige. Ik ben er hartstikke trots op dat we de restauratie volgens planning en binnen budget hebben afgerond, en met een prachtig resultaat”, zegt wethouder Dennis de Vries.

“Bijna 10.000 stukken steen zijn stuk voor stuk bekeken. Per steen is beoordeeld of ‘ie vervangen moest worden. Voor het werk zijn niet alleen nieuwe, innovatieve technieken gebruikt, maar vooral ook ambachtelijk handwerk. De Dom straalt ons weer tegemoet en kan er weer een halve eeuw tegenaan.” De laatste werkzaamheden aan de Domtoren worden momenteel uitgevoerd.