‘Koningsweg in Utrecht moet weer een monumentale oprijlaan van Amelisweerd worden’

Als het aan de gemeente Utrecht ligt is de Koningsweg straks een plek voor met name fietsers en voetgangers. Ook is het idee om veel extra bomen langs de straat te planten. “Een groene verbinding met een eigentijdse verwijzing naar de historische betekenis van de Koningsweg, als monumentale oprijlaan van Amelisweerd”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

In 1808 gaf koning Lodewijk Napoleon opdracht een gedeelte van de kleiweg in Utrecht die naar Wijk bij Duurstede liep te verfraaien. Er werden bomen geplant en ook werd de weg breder en bestrooid met zand. Het moest een monumentale ontsluiting worden van zijn landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd.

Ook het huidige stadsbestuur wil de Koningsweg herinrichten, onder meer omdat het een weg is die veel gebruikt wordt door fietsers. Zo is de Koningsweg, maar ook de naastgelegen Gansstraat, een verbinding tussen het centrum en steden als Houten, Zeist en Wijk bij Duurstede. Ook verbindt de weg de binnenstad met Maarschalkerweerd en Amelisweerd.

Fietsers

Verschillende fietsroutes door de stad kruisen de Koningsweg. Dit is onder andere het geval bij het Oosterspoorbaanpark. Het gebruik wordt volgens de gemeente bevorderd omdat er nagenoeg geen drukke kruispunten of andere barrières te vinden zijn op de Koningsweg. “Tenslotte bestaat er door de relatie met het oostelijke buitengebied een zeer druk recreatief gebruik in zowel de avonduren als in de weekenden.”

Mede om bovengenoemde redenen wil het college de Koningsweg onaantrekkelijker maken voor auto’s. Fietsers, voetgangers en een bomenlaan daarentegen moeten straks de boventoon gaan voeren.

Begroting

Het gaat om het deel van de Koningsweg dat tussen de Laan van Maarschalkerweerd ligt en de Gansstraat. Bij de herinrichting moet ook een goede aansluiting worden gemaakt met kruisende fiets- en wandelpaden. Tot slot moet er meer groen langs de weg komen.

De begroting voor het plan is rond. Wel is er nog de ambitie om meer groen toe te voegen dan nu al in het idee is. Daarom wordt onderzocht of hier meer geld voor vrijgemaakt kan worden. In een latere fase worden ook bewoners betrokken bij het plan. “Bij het uitwerken van het verdere ontwerp stellen we een klankbordgroep samen met geïnteresseerde bewoners.”