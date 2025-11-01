Kookadvies drinkwater voor delen van Utrecht

Waterbedrijf Vitens heeft een kookadvies uitgegeven voor het drinkwater in de regio Utrecht. Er is een bacterie (enterokokken) aangetroffen in water. Daarom wordt er geadviseerd om het drinkwater 3 minuten te koken.

Voor wie geldt het kookadvies?

Het kookadvies geldt voor delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist met de volgende postcodes.

3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3542, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3571, 3572, 3573, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3602, 3611, 3612, 3615, 3704, 3721, 3722, 3723, 3731, 3732, 3735, 3737, 3981.

Hoe lang duurt het kookadvies?

“We werken hard aan een oplossing en blijven het drinkwater steeds testen. Helaas kunnen we vooraf niet zeggen hoelang het kookadvies duurt. U krijgt bericht van ons wanneer het koken van uw drinkwater niet meer nodig is. Uiterlijk dinsdag 4 november 2025 ontvangt u een bericht van ons.”

Is het water echt schoon na 3 minuten koken?

“Ja, het drinkwater is echt schoon na 3 minuten koken. Door het water 3 minuten te koken, worden alle bacteriën gedood en is het veilig om te drinken of te gebruiken voor het bereiden van eten. Het is dus niet nodig om flessenwater te kopen. We vragen u om het flessenwater in de winkels zoveel mogelijk over te laten voor mensen die geen mogelijkheid hebben om water te koken. Zo blijft er voldoende beschikbaar voor wie het echt nodig heeft.”