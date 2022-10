Kraakpand op de hoek van de Potterstraat en Oudegracht in Utrecht weer ontruimd

Het pand op de hoek van de Potterstraat en de Oudegracht dat sinds donderdag zou zijn gekraakt is zaterdagavond door de politie ontruimd. Het is nog niet bekend hoeveel mensen daarbij zijn aangehouden.

Zaterdagochtend maakte een groep krakers bekend de bovenste twee verdiepingen van het pand aan de Oudegracht 106-108 te hebben gekraakt. De eigenaar heeft diezelfde dag nog aangifte gedaan. Volgens hem was er sprake van huisvredebreuk omdat de verdiepingen al verhuurd zouden zijn.

De politie is zaterdagochtend al poolshoogte komen nemen, maar is niet lang daarna weer vertrokken. In de avond kwamen agenten echter in groten getale weer terug. Een deel van de Potterstraat en Oudegracht werd tijdelijk afgezet en in ieder geval een deel van de krakers zijn toen uit het pand gehaald. Rond 00.30 uur vertrok de politie weer.

Kraakverbod

De krakers lieten eerder al weten dat kraken in hun optiek nog steeds een legitieme optie is. “Hoewel kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk. Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting.”

