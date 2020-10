Krakers hangen spandoek op aan panden Burgemeester Reigerstraat

Een jaar nadat meerdere panden aan de Burgemeester Reigerstraat kort gekraakt werden voeren krakers weer actie bij dezelfde gebouwen. In de nachtelijke uren hebben krakers, in het kader van een landelijke actie, spandoeken opgehangen. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat kraken verboden is in Nederland.

Een jaar geleden ging het er een stuk minder gemoedelijk aan toe op de Burgemeester Reigerstraat. De politie arresteerde 21 mensen bij de ontruiming van de panden die een paar dagen daarvoor gekraakt waren.

Op 1 oktober wordt jaarlijks actiegevoerd door krakers omdat op die dag, in 2010, de Wet Kraken en Leegstand werd ingevoerd. Kraken werd daarmee verboden. Maar volgens actievoerders is kraken nog steeds gerechtvaardigd. Ook op 1 oktober, zowel in 2017 als 2018, werd de ongebruikte watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gekraakt.

In Utrecht werd afgelopen nacht gekozen voor een poster- en spandoekenactie waaronder bij de panden aan de Burgemeester Reigerstraat. Deze panden werden vorig jaar gekraakt omdat ze al jaren leegstonden. Omwonenden lieten toen ook weten dat ze graag wilden dat er een keer wat met de panden ging gebeuren.