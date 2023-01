Krakers verlaten Befu-terrein in Hoograven in Utrecht

Een groep krakers is maandagochtend bezig met het opruimen van de laatste resten van hun tijdelijke woonplek in Hoograven. In juni 2021 werd het braakliggende terrein gekraakt maar nu moeten de bewoners plek maken voor herontwikkeling van de locatie. De gemeente gaat hier tijdelijke woningen laten bouwen.

Stadsnomaden, zo werden de krakers die woonden in zelfgemaakte huisjes, caravans en campers op het terrein ook wel genoemd. In juni vorig jaar knipten ze het hek open, waarna ze het braakliggende stuk grond gingen bewonen. Het terrein was de jaren daarvoor ongebruikt.

Befu

Het terrein dankt zijn naam aan de Betonmortel Fabriek Utrecht die hier in 1957 opende. In 2003 kocht de gemeente de grond aan voor herontwikkeling en sindsdien hebben verschillende plannen de revue gepasseerd. Niks kwam van de grond.

Een paar jaar geleden werd het plan gemaakt om woningen op het terrein te bouwen, maar omdat het zo dicht langs de snelweg ligt, is dit niet mogelijk zonder een flink geluidsscherm. Dat scherm is weer afhankelijk van de verbreding van de ring Utrecht en daar wordt ook al jaren over gesteggeld.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nu ligt er wel een concreet plan waaraan gewerkt kan worden. Op het terrein moeten tussen de 150 en 250 tijdelijke woningen komen. Deze huizen zijn nodig omdat er een groot tekort is aan woningen in de stad. De woningen komen er voor maximaal tien jaar te staan. Omdat er voor tijdelijke huizen andere regels gelden voor geluidsbelasting kunnen deze, in tegenstelling tot permanente woningbouw, nu wel al gerealiseerd worden.

Krakers

De groep bewoners die sinds juni 2021 het terrein gekraakt had, moet nu vertrekken om plaats te maken voor de herontwikkeling. De krakers lieten eerder al weten vrijwillig te vertrekken en hoopten dat de gemeente met ze in gesprek zou gaan over beleid voor stadsnomaden en alternatieve woonvormen.Volgens de krakers wilde de gemeente daar geen toezeggingen over doen.

De gemeente Utrecht spande wel een rechtszaak aan om er zeker van te zijn dat de krakers ook daadwerkelijk zouden verhuizen. Die rechter stelde daarin de gemeente in het gelijk.

De grond op het Befu-terrein is volgens de gemeente in het verleden ‘dusdanig verontreinigd’ geraakt dat ten minste een meter van de bovenlaag weggehaald moet worden. Daarom moeten er ook 51 bomen worden gekapt. Verplanten is volgens de gemeente geen optie omdat onder meer de wortels in deze verontreinigde grond staan. De sanering moet deze maand nog beginnen.