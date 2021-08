Kunnen studenten weer lessen volgen op locatie? En vier andere vragen over de start van het nieuwe studiejaar

Het einde van de zomervakantie nadert voor de ruim 60.000 studenten die Utrecht rijk is. Velen van hen hoopten medio juni nog op de zogenoemde Second Summer of Love, een zomer waarin alle coronamaatregelen komen te vervallen. Het tegendeel wordt werkelijkheid. Nadat op 26 juni bijna alle deuren weer openen, stijgt het aantal besmettingen in Nederland sneller dan voorzien. En dat heeft gevolgen: het opnieuw aanscherpen van de coronamaatregelen. Voor studenten betekent dat geen festivalzomer en voorzichtig op vakantie, maar ook op het begin van het nieuwe studiejaar hebben de geldende maatregelen nog steeds invloed. Vijf vragen over het nieuwe studiejaar.

Kunnen studenten weer lessen volgen op locatie?

Het demissionaire kabinet heeft zich de afgelopen weken gebogen over de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen voor studenten. Deze groep krijgt als eerste de aandacht in de afweging, laat premier Mark Rutte weten. Hij noemt dat in Nederland 1 miljoen mensen al anderhalf jaar lang online onderwijs volgen. Dat zou volgens hem ernstige gevolgen hebben. Voorbeelden daarvan zijn hogere studie-uitval, studieachterstanden en meer mentale en geestelijke problemen onder studenten. Dit zou volgens Rutte komen door het ontbreken van begeleiding en het verminderde sociale contact tussen studenten.

Met dit in het achterhoofd, kiest het demissionaire kabinet ervoor om het mbo en het hoger onderwijs vanaf 30 augustus weer volledig te openen. Deze datum valt drie weken eerder dan de openingsdatum die het Outbreak Management Team (OMT) adviseert; volgens hen zou 20 september een meer acceptabele datum zijn.

Gelden er nog coronamaatregelen tijdens de lessen?

Met name het loslaten van de anderhalvemeterregel in het onderwijs ziet het OMT liever op 20 september gebeuren. Het kabinet heeft echter besloten dat studenten zich vanaf de openstelling van het onderwijs niet meer aan de anderhalve meter hoeven te houden. Wel geldt er een aantal andere voorwaarden voor de mbo’s en het hoger onderwijs: er mogen maximaal 75 studenten in een ruimte zijn, studenten en docenten moeten zich twee keer per week testen en in de gangen moet je een mondkapje op. Verder is het advies om te blijven letten op goede ventilatie, afstand waar het kan en hygiëne.

Het maximumaantal van 75 studenten in een ruimte is vooral voelbaar voor studenten van populairdere studies, zoals bedrijfskunde en rechten. De hoorcollegezalen hebben slechts beperkt ruimte voor mensen die de les live willen bijwonen. De rest van de studenten moet ook komend jaar een deel van het onderwijs online volgen.

Hoe maken de nieuwe studenten nu kennis met Utrecht?

De jaarlijkse Utrechtse Introductie Tijd voor nieuwe studenten in de stad, ook wel de UIT-week, gaat dit jaar ondanks corona gewoon door. Zo’n 3.500 nieuwe studenten krijgen de mogelijkheid om Utrecht en de medestudenten te leren kennen. De studenten konden van maandag 16 tot en met woensdag 18 augustus in het Griftpark een bezoek brengen aan de informatiemarkt. Hier kregen ze informatie over wat Utrecht te bieden heeft op onder meer het gebied van cultuur, sport en verenigingen. Ook waren er stadstours die de studenten met hun mentorgroepje konden volgen en in de avonden waren er muzikale en culturele activiteiten.

De tickets voor de fysieke activiteiten tijdens de UIT-week waren helemaal uitverkocht. Los van het fysieke programma waren er online bijeenkomsten te volgen. De gemeente heeft vooraf alle aanvragen voor evenementen en activiteiten samen met de GGD en politie besproken en beoordeeld.

Voor studenten die van plan zijn om in 2022 of daarna te gaan studeren, zijn er open dagen op de verschillende onderwijsinstellingen. Die vinden in veel gevallen plaats in het najaar, de meeste open dagen vallen in oktober en november. De kans bestaat dat er tegen die tijd geen coronamaatregelen van kracht zijn. Desondanks geven meerdere instellingen via hun website te kennen dat de open dagen en andere kennismakingen online bij te wonen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door virtuele tours, filmpjes, podcasts en chatsessies met studenten.

Komt er een vaccinatielocatie op het Utrecht Science Park?

Aan het begin van het nieuwe studiejaar wordt er een vaccinatielocatie op het Utrecht Science Park geopend. Dat maakte de GGD regio Utrecht eerder deze week bekend. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht willen studenten op deze manier de mogelijkheid geven om makkelijk een coronavaccin te halen. De drie partijen waren hierover al langer in gesprek. Met name de Hogeschool Utrecht stelde dat studenten een risicogroep kunnen vormen. Zij zouden veel onderling contact hebben, zeker nu de anderhalvemeterregel in de onderwijslocaties is afgeschaft. Beide onderwijsinstellingen vinden het belangrijk dat studenten zich makkelijk kunnen laten vaccineren, als ze dat graag willen.

De GGD zegt dat de priklocatie op maandag 6 september opengaat. Vanaf dan is de locatie drie weken lang, drie dagen per week geopend. Na die periode zal de locatie nog maar één dag per week open zijn. Na acht weken bekijken de instellingen of zij het initiatief door willen zetten.

Kunnen studenten alweer met de Uithoflijn naar de campus?

De gecombineerde tram- en busbaan van en naar Utrecht Science Park, waar onder meer tramlijn 22 rijdt, ondergaat al sinds 26 juni een grootscheepse vernieuwing. Al sinds de ingebruikname van de Uithoflijn zijn er problemen met de asfaltlaag. De deklaag brokkelt regelmatig af en dat kan op den duur gevaren opleveren voor het openbaar vervoer, liet de provincie Utrecht eerder weten. Er zijn dan ook al meerdere keren reparaties uitgevoerd. Die waren van tijdelijke aard. Nu komt er een hele nieuwe, beschermende laag op de tram- en busbaan tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum. Het laatste deel van de tram- en busbaan op de Heidelberglaan wordt deze weken nog vernieuwd. Ondertussen wordt er ook al ‘volop geasfalteerd’, zodat in de week van 2 september de eerste testritten met de tram kunnen plaatsvinden.

Volgens de planning moet op maandag 6 september de dienstregeling van tramlijn 22 worden hervat. De bussen rijden vanaf dat moment dan ook weer via de oorspronkelijke route. Voor die tijd blijft gedurende de werkzaamheden nog altijd vervangend busvervoer rijden.