Kunnen we straks schaatsen in Utrecht? Gemeente kondigt vaarverbod af

De gemeente Utrecht heeft de stadswateren in de stad afgesloten voor boten. Als het straks gaat vriezen kan hierdoor sneller ijsvorming ontstaan, waardoor er geschaatst kan worden.

Het wordt de komende dagen koud en ook is er volgens het KNMI veel sneeuw op komst. De temperatuur zou tot en met vrijdag in Utrecht niet boven het vriespunt komen.

Vaarverbod

De gemeente heeft vanaf zaterdagochtend 10.00 uur op de stadswateren een vaarverbod ingesteld. Alleen op de Oudegracht en Vaartse Rijn geldt dit verbod niet, zodat de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren door kunnen gaan.

“Met het vaarverbod proberen we ijsvorming te stimuleren, zodat er binnenkort mogelijk geschaatst kan worden op Utrechtse stadswateren uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen”, schrijft de gemeente op haar website.

Er zijn op verschillende plekken bij de stadsbuitengracht rode linten gespannen. Hiermee moet het voor boten duidelijk zijn dat zij tijdelijk niet welkom zijn. Na het weekend komen er speciale borden.

(Tekst loopt door onder tweet)

Om straks te kunnen zwieren, op 1,5 m, over de Utrechtse stadswateren, stelt de gemeente vanaf vandaag 10.00 uur een vaarverbod in. Hiermee zorgen we dat het ijs kan groeien zodat we misschien binnenkort kunnen schaatsen. Laat die vorst maar komen !

👇https://t.co/UrWR97HivZ pic.twitter.com/NqQNHGIEBS

— Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) February 6, 2021