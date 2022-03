Kunstmatig rif in Utrechtse singel zorgt voor eten en bescherming voor vissen

De singel van Utrecht heeft er een bijzonder ‘hotel’ bijgekregen. Op maandag bouwde Reef Systems een kunstmatig rif onder het wateroppervlak, ter hoogte van het Geertebolwerk.

In onder meer Kenia, Panama en Australië bestaat het ‘vissenhotel’ al: een kunstmatig rif voor de vissen en andere waterdieren. Het kunstmatige rif moet de biodiversiteit bevorderen en helpen met het herstellen van ecosystemen.

Het rif is gemaakt van gerecycled beton. De constructie bestaat uit een aaneenschakeling van buizen. Daarop beginnen binnen de kortste keren algen te groeien; voedsel voor de vissen. Ook kunnen de buizen dienen als schuilplek voor vissen en andere dieren.

Een totaal van tien ‘buisblokken’ zijn op maandag in het water gehesen. De blokken liggen op de bodem van de singel en zijn dus niet zichtbaar. CU2030 laat weten dat er een gloednieuwe kanosteiger en zitvlonder over de vissenhotels wordt gebouwd, aansluitend aan de wandelpaden van het Zocherpark.

