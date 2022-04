Laatste vluchtelingen vertrekken ‘pas’ begin volgende week uit pand Holland Casino in Utrecht

De laatste vluchtelingen vertrekken uiterlijk begin volgende week uit het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht. Eerder is met het COA afgesproken dat deze mensen al op 25 april ergens anders zouden zijn ondergebracht en later werd dit bijgesteld naar 28 april.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had op vrijdag 22 april aan de gemeente gevraagd of zij meer tijd konden krijgen om de vluchtelingen ergens anders onder te brengen. “Hier hebben we als gemeente gehoor aan gegeven, met als einddatum donderdag 28 april”, is te lezen in een brief aan de raad.

Het COA is op 25 april gestart met het verplaatsen van vluchtelingen. Zo zijn bijvoorbeeld op die dag al honderd mensen overgebracht naar Kamp van Zeist. Anderen zijn in kleine groepjes op verschillende plekken in Nederland geplaatst.

Noodkreet

Donderdag 28 april ontving de gemeente nog een noodkreet van het COA, waarin werd gevraagd of zij nog een keer iets meer tijd konden krijgen om iedereen in het voormalige pand van Holland Casino elders onder te brengen. Op dit moment zouden er namelijk niet genoeg locaties zijn voor de laatste mensen.

“Het is jammer dat het het COA niet is gelukt de afspraken helemaal na te komen. We zien echter wel de inspanningen van het COA om de situatie op te lossen en we willen voorkomen dat mensen op straat worden gezet.” Begin volgende week moet het gebouw aan de Overste den Oudenlaan leeg zijn.

Ter Apel

Eind maart werd het voormalige pand van Holland Casino in allerijl omgebouwd om het opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het ging om crisisnoodopvang voor 200 mensen die maximaal vier weken zou duren.