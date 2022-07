Lachgas nu bijna overal in Utrecht verboden; gemeente breidt het verbod uit naar nog vier wijken

De gemeente Utrecht breidt het lachgasverbod vanaf maandag 11 juli uit naar de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Zuid en Noordoost. Het aantal wijken waar het gebruiken van lachgas verboden is, komt daarmee op acht van de tien Utrechtse wijken.

In de acht wijken waar het lachgasverbod van kracht is, mag je geen lachgas gebruiken en ook geen tanks en ampullen bij je hebben. Politie en handhavers waarschuwen mensen die in overtreding zijn en geven boetes waar dat nodig is, meldt de gemeente.

Het lachgasverbod in Utrecht is gefaseerd ingevoerd. In februari 2020 ging het nog om een aantal buurten en begin vorig jaar werd het verbod uitgebreid naar de wijken Zuidwest, West, Noordwest en Overvecht. Nu komen daar dus Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Zuid en Noordoost bij. De gemeente kiest voor deze wijken omdat daar ‘structurele overlast’ is.

Effecten

Eind vorig jaar heeft de gemeente gekeken naar de effecten van het verbod in de wijken. Daaruit bleek dat het aantal overlastmeldingen – geluidsoverlast, intimidatie en het achterlaten van afval – in de vier wijken met een verbod waren afgenomen, maar dat de overlast in de andere wijken juist toenam. Volgens de gemeente was er dus sprake van een ‘waterbedeffect’.

Desondanks toonde de evaluatie van het gedeeltelijke verbod volgens de gemeente aan dat het lachgasverbod effectief is bij het bestrijden van overlast. Er werd dan ook besloten om het verbod in Zuidwest, West, Noordwest en Overvecht in stand te houden en nu dus ook uit te breiden met nog vier wijken. Lachgas is alleen in Oost en Binnenstad nog niet verboden.

Landelijk verbod

Ondertussen wordt ook landelijk gewerkt aan een regel waarmee lachgas voor recreatief gebruik verboden wordt. De wet gaat naar verwachting in 2023 in. Tegen die tijd wordt ook meer duidelijk over de maatregelen die de gemeente verder nog kan nemen om overlast van lachgasgebruik tegen te gaan.