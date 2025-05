Slotstuk voor langslepend conflict: rechter beslist nu dat woonarken weg moeten uit Industriehaven in Utrecht

Er lijkt een eind gekomen aan het langslepende conflict tussen de eigenaar van enkele woonboten aan de Industriehaven in Utrecht en de gemeente. De Raad van State heeft nu namelijk bepaald dat zij haar boten weg moet halen van deze plek. De uitspraak werd gedaan in het hoger beroep dat zij zelf had aangespannen.

Het geschil draait om meerdere woonboten die sinds 2020 in de Industriehaven van Utrecht liggen. Deze voormalige Zandpadboten mochten daar destijds tijdelijk liggen met toestemming van de gemeente. Volgens de gemeente was toentertijd duidelijk gecommuniceerd dat dit slechts voor enkele maanden zou zijn.

De eigenaresse van de boten ontkende dit echter ten stelligste. Bovendien was zij de boten ook gaan verhuren aan mensen die er konden overnachten. De rechtbank heeft de gemeente al meerdere malen gelijk gegeven in dit conflict en daar is nu een nieuwe uitspraak aan toegevoegd.

Zo heeft de Raad van State nu bepaald dat de woonboten weg moeten uit de Industriehaven. Als dit niet gebeurt, mogen de boten worden weggehaald. De gemeente zegt er echter op te rekenen dat de boten vrijwillig zullen worden verwijderd.

Reactie

Verder zegt de gemeente het volgende: “Het hoger beroep van de eigenaar van de boten in de Industriehaven is ongegrond verklaard. Al eerder heeft de rechtbank geoordeeld dat de boten niet in de Industriehaven mogen liggen. De Raad van State, als hoogste rechter in deze zaak, stelt de gemeente nu ook in het gelijk. De Raad van State oordeelt dat de boten niet in de Industriehaven mogen liggen en dat ze zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. Uit coulance geeft de gemeente de eigenaar een korte termijn waarop zij de boten kan verwijderen. Als ze dat niet doet, dan zullen de boten door de gemeente worden.”