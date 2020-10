Lawaaiflitspaal tegen luidruchtige auto’s nog niet inzetbaar in Utrecht

Het plaatsen van een lawaaiflitspaal op bijvoorbeeld de Kanaalstraat is nog niet mogelijk. Dat laat de gemeente Utrecht weten op vragen van het CDA en de PvdA. In Rotterdam staat wel een opstelling waarmee luidruchtige auto’s worden herkend, maar het gaat nog om een proef.

Hard optrekkende auto’s en motoren en knallende uitlaten, sommigen houden er blijkbaar van maar veel mensen storen zich eraan. PvdA-raadslid Bülent Isik benoemde daarbij als voorbeeld de Kanaalstraat.

Het CDA en PvdA hadden afgelopen maanden beide gevraagd aan de wethouder of het mogelijk is om met geluidsmetingen geluidsoverlast aan te pakken. De partijen hadden dit namelijk allebei in Rotterdam gezien.

Lawaaiflitspaal

In Rotterdam wordt een proef gedaan met een zogenaamde ‘lawaaiflitspaal’. Dit is een opstelling die geluid van optrekken herkent, meet en ook de geluidsbron herkent. De gemeente laat echter weten dat het om een experiment gaat en dus nog niet geschikt is om in Utrecht toe te passen. De technische mogelijkheden van de meetmethode en de juridische context zijn nog onvoldoende helder.

De gemeente blijft de proef wel volgen en schrijft daarover: “Wanneer er uit de proef voldoende duidelijkheid is over de technische mogelijkheden en de juridische voorwaarden, zullen wij overwegen of deze maatregelen ook in Utrecht ingezet kunnen worden.”