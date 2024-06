Leegstaande panden Burgemeester Reigerstraat in Utrecht gekraakt

De bekende leegstaande panden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht zijn gekraakt. De panden staan al jaren leeg en zijn ook eerder al gekraakt geweest. De groep laat weten dat ze zich vanaf woensdag in de gebouwen bevinden.

Meerdere gebouwen op een rijtje nabij de Albert Heijn op de Burgemeester Reigerstaat staan al geruime tijd leeg. Er is meerdere keren gesproken in de gemeenteraad over de leegstand. De eigenaar wil de gebouwen herontwikkelen, maar heeft niet de juiste papieren. In het verleden heeft hij voor een deel van de verbouwing namelijk geen vergunning gekregen. Zodoende staan de gebouwen al meer dan zeven jaar leeg.

De panden zijn vaker gekraakt geweest, waarna de politie direct tot ontruiming overging. “Er is blijkbaar twee keer eerder geprobeerd om deze panden te kraken” vertelt Sander, woordvoerder van de krakersgroep. “Inmiddels staan deze huizen zó lang leeg en zitten we midden in een gigantische huizencrisis. Het is daarom voor ons ondenkbaar dat we worden ontruimd en op straat worden gezet.”

Naast woningruimte wil de kraakgroep de ruimte mogelijk gaan gebruiken voor culturele evenementen. Zo zijn er ideeën om workshops, filmavonden en bijvoorbeeld tentoonstellingen te organiseren. In een verklaring geeft de actiegroep aan dit graag af te stemmen met de rest van de buurt.

De kraakactie is vrijdagmiddag bekendgemaakt, het is nog niet bekend hoe de politie en Openbaar Ministerie op de kraak gaat reageren.