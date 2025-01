Leidsche Rijntunnel in Utrecht weer deels dicht; dit keer richting Amsterdam

Dit weekend wordt er weer gewerkt aan de Leidsche Rijntunnel in Utrecht. Dit keer is de hoofdrijbaan van de A2 in noordelijke richting aan de beurt, van knooppunt Oudenrijn naar Maarssen. Dat is de rijbaan zonder afslagen. De sluiting is nodig omdat de 14 jaar oude verlichting in de tunnel wordt vervangen. Het is het laatste van de vier tunnelbuizen waar dit nodig is. De anderen zijn vorig jaar al onder handen genomen.

Van vrijdag 17 januari 20.00 uur tot maandag 20 januari 6.00 uur is de hoofdrijbaan afgesloten voor verkeer. De parallelbaan blijft wel open, waardoor de stad bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat verwacht 15 tot 30 minuten vertraging, en roept weggebruikers die niet in de regio Utrecht hoeven te zijn, op om te rijden.

Er volgen nog drie weekenden waarin de hoofdrijbaan wordt gesloten van vrijdag 20.00 uur tot maandag 6.00 uur: 24 tot 27 januari, van 7 tot 10 februari en 14 tot 17 februari. Mochten de werkzaamheden daarna nog niet zijn voltooid, dan volgt een vierde weekend van 21 tot 24 februari.

Verspreid over 2024 is de verlichting in de tunnels van de parallelbanen en de hoofdrijbaan in zuidelijke richting al vervangen. Ook toen waren die een paar weekenden gesloten. De gele lampen zijn vervangen door witte ledverlichting, die de helft minder energie gebruikt.