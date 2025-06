Lowlands keert (een klein beetje) terug naar Utrecht, waar het decennia geleden allemaal begon

Festivalliefhebbers kennen Lowlands als het gigantische feest in Biddinghuizen, maar ooit begon het evenement in Utrecht. In 1967 werd Lowlands voor het eerst georganiseerd in de Jaarbeurs. Nu keert het festival, voor een deel althans, terug naar de Domstad.

Helaas voor festivalfans: het ‘echte’ Lowlands keert niet terug naar de stad. Deze zomer wordt er in de Jaarbeurs alleen een eerbetoon voor de allereerste editie georganiseerd. De eerste officiële editie van Lowlands, genaamd The Flight to Lowlands Paradise, vond daar bijna zestig jaar geleden plaats.

Klein beetje Lowlands in één dag

Tijdens het festival in de Jaarbeurs, genaamd The Flight Revisited, kunnen nostalgische festivalgangers weer even terug naar de jaren zestig; de tijd dat het allereerste Lowlands-festival werd opgericht. Zo komen er bands optreden die er praktisch gezien vanaf het eerste uur bij waren, zoals de psychedelische rockband Supersister. Ook andere namen zoals het duo Doctor Velvet en rhythm- en bluesband The Caverns keren terug op het podium.

Net als bij het grote Lowlands is er ook bij The Flight Revisited ruimte voor een overall experience, zegt de organisatie. Zo is er naast muziek ook poëzie, kunst en vintage beeldmateriaal van de vroege jaren van Lowlands. “In een sfeer die verwijst naar de jaren ’60, in een eigentijdse vorm.”

Actiegroep

Het Lowlands zoals we het nu kennen, is sterk anders dan in de late jaren zestig. Het gigantische festival in Biddinghuizen ontstond volgens de Jaarbeurs namelijk vanuit de ‘anarchistische provobeweging Volte’. De jongeren van deze groep legden onbewust de basis voor de Nederlandse festivalcultuur. Bijna zestig jaar na dato is Lowlands nog steeds één van de meest toonaangevende festivals in ons land, met zo’n 65 duizend bezoekers per editie.

Los van The Flight Revisited is er in TivoliVredenburg een speciale tentoonstelling die meer aandacht schenkt aan de actiegroep Volte, en hun feestje dat ‘midden in een nog braaf en burgerlijk Utrecht’ plaatsvond.

The Flight Revisited vindt plaats op 30 augustus.