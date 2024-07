Man (26) aangehouden voor opstellen bangalijst met daarop namen van Utrechtse studentes

Een 26-jarige man uit Groningen is woensdag aangehouden op verdenking van doxing en dwang. De politie vermoedt dat hij betrokken is geweest bij het opstellen van een zogenoemde bangalijst met daarop gegevens en foto’s van Utrechtse studentes. Ook zou hij Ina Brouwer, de advocaat die de slachtoffers bijstaat, hebben gedwongen haar werkzaamheden te staken.

Een bangalijst is een document waarin beledigende en seksueel aanstootgevende teksten over personen staan genoteerd. In Utrecht verschenen de afgelopen tijd meerdere van dit soort lijsten. De recherche is naar aanleiding van deze documenten een, naar eigen zeggen groot en intensief, onderzoek gestart.

In totaal zijn er meerdere personen aangehouden en ook zijn zes verdachten gehoord. Nu is weer een persoon gearresteerd. Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen. De Groninger wordt naast het opstellen van een bangalijst (doxing) ook verdacht van dwang. Zo zou hij Ina Brouwer, de advocaat die de slachtoffers van de bangalijsten bijstaat, hebben gedwongen haar werkzaamheden te staken.

“In samenwerking met het team digitale expertise van de politie kwam de Utrechtse recherche de 26-jarige man uit Groningen op het spoor. De verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld en de politie zal samen met het Openbaar Ministerie het onderzoek voortzetten”, aldus de politie.