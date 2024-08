Man die mogelijk meerdere vrouwen in Utrecht heeft belaagd is aangehouden in Maastricht

De man die mogelijk meerdere vrouwen lastig heeft gevallen in Utrecht, is vrijdagavond aangehouden in Maastricht. De politie was al een paar dagen naarstig op zoek naar de verdachte.

Dinsdagmiddag liet de politie weten dat de nacht daarvoor een 19-jarige vrouw op de Weg tot de Wetenschap van haar fiets was getrokken door een automobilist. Het slachtoffer wist te ontkomen en daarop besloot de automobilist ook het hazenpad te kiezen.

Later deze week liet de politie weten dat de verdachte van dit incident mogelijk ook betrokken was bij andere ‘recente feiten’, waarbij mensen in Utrecht van hun fiets waren vertrokken. Ook werd een foto van de man gedeeld en een beschrijving van het voertuig waar hij zich mogelijk in verplaatste.

De identiteit van de man was al bekend bij de politie. Zo was de verdachte eerder al veroordeeld voor een verkrachting.

Maastricht

Vrijdagavond rond 22.45 uur wisten agenten de man bij het Maastricht Station te overmeesteren en aan te houden. Het voertuig werd gevonden in Roermond en in beslag genomen. “Het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten wordt voortgezet door de recherche Utrecht”, aldus de politie.