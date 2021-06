Meer oude gevelaanzichten terug in de stad? Als het aan vier Utrechtse raadsfracties ligt wel

Het gebeurde afgelopen jaren al een aantal keer in Utrecht: gebouwen in het stadscentrum die het oude gevelaanzicht terugkregen. De Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks, PVV, D66 vragen het college nu, naar aanleiding van een artikel dat Arjan den Boer voor DUIC schreef, of de gemeente een grotere rol kan spelen in het terugbrengen van de oorspronkelijke gevels.

In het artikel dat vorige maand op DUIC verscheen, gaat Arjan den Boer in op de rijke geschiedenis van Lange Viestraat 2, waar vroeger The American Lunchroom was gevestigd. Den Boer beschrijft in het stuk onder meer de bijzondere gevel die het pand oorspronkelijk had en vroeg zich hardop af wat er met de in de jaren ’80 gedemonteerde etalages van messing, marmer en glas is gebeurd. Destijds werden de onderdelen namelijk opgeslagen bij de gemeente.

Den Boer stelde verder dat de restauratie van het naastgelegen House Modernes – waarin ook het oorspronkelijke gevelontwerp is teruggebracht – een mooie aanleiding zou zijn om de oude winkelpui terug te plaatsen aan de voormalige lunchroom, waar nu Michael Bruin herenmode zit.

Vragen aan het college

De Utrechtse politiek heeft de vragen van Den Boer inmiddels opgepakt en vraagt het college naar gevelherstel in de stad. De meeste panden waarbij dit speelt zijn in particuliere handen, maar de fracties hopen dat de gemeente een ‘stimulerende en faciliterende’ rol wil spelen.

De partijen willen onder meer weten of het college al eerder een rol heeft gespeeld bij gevelherstel in de stad en of het college bereid is zich in te zetten voor het herstel van de gevels die tot Utrechts erfgoed kunnen worden gerekend, zoals Lange Viestraat 2 of de huidige Rembrandtbioscoop.

Etalagepui

Ook vragen ze het college naar de oorspronkelijke etalagepui van Lange Viestraat 2 in het bijzonder, omdat de onderdelen van messing, marmer en glas mogelijk nog bij de gemeente zijn opgeslagen. “Is de gemeente nog steeds in het bezit van deze materialen? Zo ja, wat is de gemeente voornemens hiermee te doen?” De partijen willen weten of de gemeente het bezit van de materialen niet ook ‘als uitgelezen kans’ ziet om ze weer terug te plaatsen op de gevel van het gebouw.

Den Boer zelf heeft inmiddels navraag gedaan bij de gemeente. De onderdelen van de pui liggen inderdaad nog in de gemeenteopslag. De glazen kappen en glas-in-loodramen zitten in houten kisten, de metalen strips zouden grotendeels verbogen zijn en het stalen basisframe ligt buiten.

Het college zal binnenkort schriftelijk ingaan op de vragen van de Utrechtse raadsfracties.