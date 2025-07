Meerdere opvangplekken in Utrecht verlengd; twee daarvan ook uitgebreid

Er zijn meerdere opvangplekken in Utrecht verlengd, en sommige breiden ook uit. Het gaat in totaal om vijf opvanglocaties waar zowel asielzoekers, statushouders als Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De verlengde opvang varieert van het najaar van dit jaar tot 2028.

De opvang die het langst wordt verlengd, is die aan de Pahud de Mortangesdreef. Die opvang blijft open tot en met 31 december 2028. Er wonen zowel asielzoekers als Utrechtse starters. Zij wonen, leren en werken samen, volgens het Plan Einstein-concept.

Ook de opvang aan de Europalaan wordt verlengd, net zoals die aan de Bizetlaan. Beide locaties worden ook uitgebreid. De opvanglocatie aan de Europalaan blijft open tot 1 januari 2027, en gaat van 130- naar maximaal 200 asielzoekers. Die aan de Bizetlaan blijft open tot 1 februari 2027, en gaat van 50 naar maximaal 100 statushouders.

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen, aan de Hulperberg en Zijpenberg, wordt ook verlengd. Die opvang blijft nu open tot en met 1 oktober 2025. De vluchtelingen verblijven hier zelfstandig, met ondersteuning vanuit sociaal beheerder de Tussenvoorziening.

Tekort aan opvangplekken

De opvanglocaties worden allemaal verlengd, omdat er een landelijk tekort is aan opvangplekken. Bovendien geldt de spreidingswet, die gemeenten verplicht om meer opvangplekken te realiseren.

Zo zegt de gemeente ook dat er vanaf deze zomer een pand aan de Eendrachtlaan in gebruik wordt genomen. Er komen 160 vluchtelingen uit Oekraïne in te wonen. “Ook worden op verschillende locaties in het gebied mensen die dak- of thuisloos zijn opgevangen.”

De gemeente zegt dat er vanuit de omgeving weinig klachten zijn over de opvang van de asielzoekers, statushouders en vluchtelingen. Wel zegt de gemeente ‘zorgvuldig’ te blijven monitoren hoe het gaat en of er actie nodig is.