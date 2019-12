Meerdere problemen fundering Kromme Nieuwegracht ontdekt

Op drie plekken aan de Kromme Nieuwegracht zijn problemen met de fundering van de wal- en kluismuren ontdekt. De gemeente Utrecht heeft daarom besloten om een deel van de straat af te sluiten voor autoverkeer.

Eerder deze maand hebben duikers op verschillende plekken aan de Kromme Nieuwegracht onderzoek gedaan naar de funderingen. Uit dat onderzoek is gebleken dat er op drie plekken delen van de fundering ontbreken. Deze openingen worden in januari opgevuld.

Ook was het duikonderzoek voor de gemeente aanleiding om één kelder aan de Kromme Nieuwegracht van binnen te inspecteren. Hierop is besloten om het deel boven die kelder af te sluiten. “Dit betekent dat dit weggedeelte alleen toegankelijk is voor tweewielers en voetgangers, totdat er een uitgebreide inspectie in de kelder is uitgevoerd”, schrijft wethouder Kees Diepeveen.

Interventieteam

Ook maakt de wethouder bekend dat er een speciaal interventieteam wordt opgezet. “Dit team moet op basis van nadere analyses van beschikbare informatie en signalen direct noodzakelijke onderzoeken uit (laten) voeren en acties ondernemen met het oog op de veiligheid van alle wal- en kluismuren en werf- en wegkelders”, aldus de wethouder.

In november verscheen een vernietigend rapport over de werkwijze van de gemeente tijdens het project Herstel Wal- en Kluismuren. Daarin stond onder andere dat de complexiteit stelselmatig is onderschat, de projectorganisatie niet op orde was en verbeteringen onvoldoende zijn doorgevoerd.