Minder groen en meer inwoners; Utrecht in vijf jaar tijd flink versteend

De stad Utrecht is in vijf jaar tijd behoorlijk versteend, blijkt uit een rapport van milieuorganisatie Natuur&Milieu. In de loop van de tijd zijn er meer inwoners in de stad bijgekomen, maar daalde het groen in de buurt juist. De leefbaarheid van de stad komt in het geding, zeggen critici.

Volgens milieuorganisatie Natuur&Milieu gaat het in veel steden niet goed met het vergroenen van de omgeving. Dit heeft gevolgen voor onder meer de biodiversiteit in steden. Ook in Utrecht is er in de loop van de jaren ingeleverd op de groene ruimte in de buurt.

Meer inwoners

Zo is er in het rapport van Natuur&Milieu te lezen dat Utrechters in 2019 gemiddeld nog 126 vierkante meter groen hadden per woonadres. In 2024 is dat cijfer gedaald tot 77 vierkante meter; een daling van bijna 40 procent. Dat komt doordat er de laatste jaren een flink aantal mensen naar Utrecht zijn verhuisd, en er veel woningen bijgebouwd zijn. Het aantal vierkante meters groen in Utrecht nam volgens het rapport juist af. In vijf jaar tijd daalde het aantal vierkante meters met groen met ruim 700 duizend meter.

Natuur&Milieu hanteert een norm van minimaal 75 vierkante meter groen per woonadres. In 2019 voldeden 47 buurten nog aan die norm, in 2024 daalde dat aantal naar 38 buurten.

Knelpunten

De gemeente Utrecht heeft in nieuwe omgevingsvisies veel aandacht voor vergroening. Dat die initiatieven volgens Natuur&Milieu niet toereikend genoeg zijn, heeft volgens de milieuorganisatie verschillende redenen: “Financiële tekorten of onzekerheden, capaciteitstekort, knelpunten in de organisatie, onduidelijkheid over taken en een ongunstige businesscase voor vergroening (in vergelijking met mobiliteit of woningbouw).” Of de omgevingsplannen voor wijken zoals Overvecht en de Weerdsluis zijn meegenomen in het rapport van Natuur&Milieu is niet bekend.

In het rapport worden wel verschillende kansen gezien voor Utrecht. Zo valt er volgens Natuur&Milieu nog een hoop te behalen op het vergroenen van parkeerplekken, en kunnen er nieuwe bomen geplant worden. Het zou kunnen gaan om honderdduizenden vierkante meters. Wel wordt erbij gezegd dat het gaat om een ‘maximale hoeveelheid waarbij potentie maar voor een bepaald deel realistisch gezien te vergroenen is’.