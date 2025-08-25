Moederbedrijf Utrechtse koffiebrander Douwe Egberts overgenomen voor 15.7 miljard

Het Amerikaanse frisdrank- en koffiemerk Keurig Dr Pepper neemt JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, over voor 15,7 miljard euro. Daarmee komt ook de Utrechtse koffiebrander in Amerikaanse handen.

JDE Peet’s bestaat sinds 2019, na een fusie van Jacob Douwe Egberts en het Amerikaanse Peets Coffee. In Nederland is het vooral bekend van Douwe Egberts, Pickwick, en Senseo en Kanis & Gunnink. Het bedrijf is wereldwijd actief met ruim twintig andere merken.

Vakbond CNV zegt verrast te zijn over de overname. Dat het in Amerikaanse handen komt, ‘niet meteen geruststellend’, zegt onderhandelaar Martin van Eerde. “Op korte termijn maken we ons niet zoveel zorgen, de cao loopt nog tot oktober 2027. De middenlange termijn, daar hebben we zorgen over.”

De overname gaat “hoe dan ook gevolgen hebben voor de werknemers in Nederland”, denkt van Eerde. ‘Alleen al omdat het internationale hoofdkantoor in Amsterdam wordt verplaatst naar Texas. Daarnaast zijn we ook niet gerust op wat dit betekent voor Nederlandse vestigingen, met name in Utrecht. In de vestiging in Joure is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, maar in Utrecht ligt de situatie anders.”

Koffiemarkt

Er gebeurt veel op de koffiemarkt. Sinds 2020 is de koffieprijs verdrievoudigd, onder meer door mislukte oogsten als gevolg van klimaatverandering. Dat merken consumenten ook in de supermarkt: door vastgelopen prijsonderhandelingen was de koffie van Douwe Egberts een tijdlang niet verkrijgbaar in sommige Nederlandse winkels.

Keurig Dr Pepper is een van de grootste koffieproducenten ter wereld en bezit meerdere grote koffiemerken. Vooral in de Verenigde Staten zijn deze bekend, zoals Keurig met zijn eigen cupsysteem. Daarnaast werkt het bedrijf samen met Lavazza.