Moet de gemeente Utrecht stoppen met het gebruik van Google? Partij voor de Dieren vindt van wel

De Utrechtse afdeling van Partij voor de Dieren wil dat de gemeente binnen haar eigen organisatie minder gebruik gaat maken van Google als zoekmachine. Het Amerikaanse bedrijf doet volgens de partij namelijk weinig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maarten van Heuven, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, zegt op basis van een artikel van NOS dat Google in acht jaar tijd 128 miljard euro aan winst heeft doorgesluisd naar een belastingparadijs. Dit zou via Nederland zijn gegaan en hier is slechts 0,02 procent aan vennootschapsbelasting over afgedragen.

Groene zoekmachines

“Er zijn ook online zoekmachines die wél maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder vele ‘groene’ zoekmachines, die bijvoorbeeld een deel van de behaalde winst aan organisaties schenken die er bomenplant mee financieren”, schrijft Van Heuven.

Groene zoekmachines zijn volgens de fractievoorzitter ook vaak klimaat-neutraal, omdat ze de CO2 die vrijkomt door het gebruik ervan compenseren met investeringen in hernieuwbare energie.

Organisatiebreed

Van Heuven stelt dan ook voor om als gemeente over te stappen op zo’n groene zoekmachine. “Met de keuze voor een groene zoekmachine die het college ‘organisatiebreed’ voorschrijft, kan zij zich indirect inzetten voor de goede zaak zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.”

De gemeente zegt dat een groene zoekmachine kan bijdragen aan de groene ambities, maar om te weten welke zoekmachine écht groen is moet onderzoek worden gedaan. “We zullen daarom een verkenning uitvoeren naar verschillende zoekmachines”, laat de gemeente weten.

Doeltreffendheid

In deze verkenning wordt niet alleen gekeken naar groene ambities, maar bijvoorbeeld ook naar doeltreffendheid en veiligheid. “Daarbij bekijken we ook of een groene machine aan het aanbod van zoekmachines zou kunnen worden toegevoegd en mogelijk als standaardoptie kan worden ingesteld.”

Voor het zomerreces verwacht de gemeente meer informatie te hebben over het eventuele alternatief voor Google.