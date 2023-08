Mogelijk maatregelen om verkeerssituatie op ‘t Goylaan en Marnixlaan in Utrecht te verbeteren

De gemeente Utrecht gaat de verkeerssituatie op de voorrangspleinen op ’t Goylaan en de Marnixlaan onderzoeken. Op basis daarvan wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn om de situatie op de onlangs opnieuw ingerichte kruispunten te verbeteren.

Het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is lange tijd een hoofdpijndossier geweest. In 2017 werd het opnieuw ingerichte plein opgeleverd, maar klaagden bewoners en gebruikers steen en been over de onduidelijke situatie. Uiteindelijk besloot de gemeente het plein opnieuw in te richten. Begin 2020 werd het ontwerp bekendgemaakt en in oktober van dat jaar waren de werkzaamheden afgerond.

In januari van dit jaar bleek echter dat er nog steeds relatief veel ongevallen gebeuren. Daarom werd in maart besloten extra onderzoek te doen op het voorrangsplein. Nu is bekend dat er op 28 augustus camera’s worden geplaatst die een week lang de verkeerssituatie registreren.

Naast het kruispunt op ‘t Goylaan komen er ook camera’s bij het onlangs opnieuw ingerichte voorrangsplein aan de Marnixlaan, de Van Egmondkade en de Royaards van den Hamkade. “De camera’s leggen de verkeersbewegingen vast, zodat duidelijk wordt hoe de huidige verkeerssituatie op de pleinen is en of er mogelijk maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren”, schrijft de gemeente Utrecht.