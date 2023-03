Mogelijk weer extra maatregelen om veiligheid bij verkeersplein ’t Goylaan in Utrecht te verbeteren

Omdat het aantal ongevallen op het verkeersplein op ’t Goylaan in Utrecht maar niet afneemt, wordt er opnieuw onderzoek gedaan op de plek. Op basis van dat onderzoek wordt vervolgens besloten of er opnieuw maatregelen genomen moeten worden.

Het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is lange tijd een hoofdpijndossier geweest. In 2017 werd het opnieuw ingerichte plein opgeleverd, maar klaagden bewoners en gebruikers steen en been over de onduidelijke situatie. Uiteindelijk besloot de gemeente het plein opnieuw in te richten. Begin 2020 werd het ontwerp bekendgemaakt en in oktober van dat jaar waren de werkzaamheden afgerond.

Eind januari van dit jaar publiceerde de gemeente de jaarlijkse Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid. Daarin is onder andere een lijst te zien met plekken waar de meeste ongevallen plaatsvonden in Utrecht. Locaties krijgen een score die wordt gebaseerd op het aantal ongevallen met schade, ongevallen met gewonden en ongevallen met doden. De locaties met de hoogste scores doen het het slechtst.

Opvallend

Met zeventien ongevallen met schade en vier ongelukken waarbij gewonden zijn gevallen staat het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat met 25 punten bovenaan. Deze ongevallen vonden plaats tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

“Opvallend”, zo schreef Bert van Steeg van de Utrechtse CDA-fractie in februari. “Dit is pijnlijk gezien de vele aanpassingen en investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan om dit punt veiliger te maken.” Van Steeg stelde vorige maand schriftelijke vragen over het onderwerp.

Fietspad

Het college zegt in antwoord op die vragen dat het aantal ongevallen in 2022 ongeveer gelijk lag aan dat van 2019. Vanwege de lage snelheid op het verkeersplein zou bij ongevallen vooral blikschade zijn. Bij drie ongelukken waarbij personen gewond zijn geraakt ging het twee keer om een aanrijding tussen een auto en een fiets, en een keer om een botsing tussen een bus en een bromfiets. Het merendeel van de ongevallen gebeurde op de plek waar het fietspad de Constant Erzeijstraat kruist.

“Automobilisten lijken bij de Constant Erzeijstraat gebruikers van het fietspad soms over het hoofd te zien”, schrijft het college. “We vermoeden dat dit komt doordat dit een druk gebruikte afslag is en het zicht op (snor)fietsers uit tegengestelde richting soms (deels) wordt verhinderd door auto’s die opgesteld staan tussen de ’t Goylaan en de fietsoversteek.”

Camera’s

Om meer zekerheid te krijgen over wat er precies aan de hand is wordt binnenkort onderzoek gedaan, waarbij onder meer camera’s worden gebruikt. Op basis van dat onderzoek wordt vervolgens besloten of er extra maatregelen nodig zijn. De gemeente zegt in de tweede helft van dit jaar met meer informatie te komen.