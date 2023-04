Tot en met begin juni vertragingen en omleidingen vanwege werkzaamheden aan Marnixlaan in Utrecht

Ruim een maand lang moeten automobilisten rekening houden met omleidingen en vertragingen in de omgeving van de Marnixlaan in Utrecht. Vanaf dit weekend beginnen namelijk de werkzaamheden op dit deel van de Westelijke Stadsboulevard.

Zo is de Marnixlaan tussen de Van Egmondkade en de Einsteindreef tot en met 10 mei afgesloten in de richting van Overvecht. Van 10 mei tot en met 15 mei is de Marnixlaan en Marnixbrug in beide richtingen afgesloten en de Einsteindreef in de richting van Oog in Al.

Vanaf 15 mei tot en met 2 juni kan het verkeer vanwege de werkzaamheden niet richting Overvecht rijden via de Marnixlaan en Marnixbrug. Tot slot zijn de Marnixlaan en Marnixbrug van 2 tot en met 5 juni in beide richtingen afgesloten en dat geldt ook voor de Einsteindreef in de richting van Oog in Al.

Het gehele werk aan de Westelijke Stadsboulevard is opgedeeld in fases. De werkzaamheden die hierboven zijn genoemd vallen in de fases 12 tot en met 15. Tijdens het werk gelden er omleidingsroutes, zowel voor auto’s als voor fietsers. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over onder meer deze omleidingsroutes.

Westelijke Stadsboulevard

De werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug zijn al een aantal maanden in volle gang. De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard is onderdeel van de plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden en om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.

Niet alleen worden de wegen aangepast, maar ook de grote kruising krijgt een metamorfose. Bijna het hele traject van vier kilometer wordt aangepast en gaat van in totaal vier rijbanen naar twee.