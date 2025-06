Door stakingen in Utrecht ligt komende vrijdag landelijk treinverkeer plat

Er rijden vrijdag in het hele land geen treinen, omdat het personeel in Midden-Nederland staakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS aan DUIC. Omdat de actie plaatsvindt in het hart van de NS-operatie, komt volgens de woordvoerder het volledige treinverkeer stil te liggen.