Situatie op verkeersplein ‘t Goylaan zou veiliger zijn, maar blijkt nu meest onveilige plek van Utrecht

Het verkeersplein op ‘t Goylaan in Utrecht is in korte tijd twee keer opnieuw ingericht. Eind 2020, vlak nadat de laatste werkzaamheden waren afgerond, werd onder meer gezegd dat de voorrangssituatie duidelijker was geworden. Uit de Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid, die de gemeente eind vorige maand publiceerde, blijkt echter dat het plein de meest verkeersonveilige plek in de stad is.

Het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is lange tijd een hoofdpijndossier geweest. In 2017 werd het plein opgeleverd en sindsdien klaagden bewoners en gebruikers steen en been over de onduidelijke situatie. Uiteindelijk besloot de gemeente het plein opnieuw in te richten. Begin 2020 werd het ontwerp bekendgemaakt en in oktober van dat jaar waren de werkzaamheden afgerond.

Ondanks dat het in die periode lastig was om de nieuwe situatie goed te monitoren, omdat het vanwege corona simpelweg een stuk rustiger was op de weg, reed er in de spits toch voldoende verkeer om een goed beeld te krijgen. Uit die monitoring is destijds gebleken dat de voorrangssituatie duidelijker was.

Ook waren de plekken waar fietsers over kunnen steken overzichtelijker en daarmee veiliger. “Er is meer opstelruimte voor het afslaand en overstekend verkeer en het voorrangsplein verwerkt al het verkeer goed”, schreef het college toentertijd in een brief aan de raad.

Rapportage

Eind januari van dit jaar publiceerde de gemeente de jaarlijkse Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid. Daarin is onder andere een lijst te zien met plekken waar de meeste ongevallen plaatsvonden in Utrecht. Locaties krijgen een score die wordt gebaseerd om het aantal ongevallen met schade, ongevallen met gewonden en ongevallen met doden. De locaties met de hoogste scores doen het het slechtst.

Met zeventien ongevallen met schade en vier ongelukken waarbij gewonden zijn gevallen staat het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat met 25 punten bovenaan.

Vragen

“Opvallend”, zo schrijft Bert van Steeg van de Utrechtse CDA-fractie. “Dit is pijnlijk gezien de vele aanpassingen en investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan om dit punt veiliger te maken. Daarnaast wordt dit voorrangsplein nog steeds gezien als voorbeeld voor andere plekken in de stad waar ook stadsboulevards worden ingericht.”

Van Steeg zegt dat hij en het CDA zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in Utrecht en over de situatie op ’t Goylaan, en hij heeft dan ook schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Zo wil hij onder andere weten hoe het college naar de situatie op ’t Goylaan kijkt.

Gevolgen

“Ziet u op basis van deze nieuwe cijfers reden om nogmaals aanpassingen te doen aan het plein, zodanig dat de verkeersveiligheid hier aanzienlijk verbetert?” Tot slot wil Van Steeg weten welke gevolgen deze cijfers hebben voor de herinrichting van andere plekken in de stad zoals Zuidpoort en Ledig Erf, en de Westelijke Stadsboulevard waar twee nagenoeg identieke pleinen bijna worden opgeleverd.