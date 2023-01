Aantal verkeersongelukken in Utrecht toegenomen ten opzichte van voor corona; gemeente komt met campagne

Nu het na corona weer drukker is op de wegen in Utrecht, neemt ook het aantal ongelukken in het verkeer weer toe. Dat is terug te zien in de Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid die de gemeente elk half jaar maakt. In vergelijking met de cijfers van het jaar voor corona is er een toename van het aantal verkeersongevallen, hoewel de aantallen gewonden en doden zijn gedaald. De gemeente komt dit jaar met een campagne waarin het belang van 30-kilometerwegen wordt uitgelegd.



Het aantal verkeersongevallen in Utrecht steeg in 2022 dus ten opzichte van het laatste jaar voor corona, 2019. Vorig jaar telde de politie op de Utrechtse wegen 1.783 ongelukken. Daarbij vielen 340 gewonden. In 2019 ging het om 1.736 ongelukken, waarbij 410 gewonden vielen.

In de coronajaren 2020 en 2021 gebeurden er minder ongelukken: in 2020 waren er 1.493 ongevallen en in 2021 1.498 ongevallen. Afgelopen jaar vielen bij de ongelukken minder gewonden dan in 2020 (367 slachtoffers), maar meer gewonden dan in 2021 (290 gewonden).

Maatregelen

De gemeente komt dit jaar met een campagne voor 30 kilometer per uur, met als slogan: ‘030 gaat voor 30’. Met de campagne wil de gemeente uitleggen wat de belangen zijn van 30 kilometer per uur rijden en laten zien wat 30-kilometerzones de stad opleveren.

Voor een veiligere verkeerssituatie maakte de gemeente afgelopen half jaar al onder meer van de Bastionweg een 30 kilometer per uur fietsstraat. Ook werden er op verschillende plekken drempels en zebrapaden aangelegd. Nu wordt er nog gewerkt aan de herontwikkeling van onder andere de Kanaalstraat, Westelijke Stadsboulevard en Amsterdamsestraatweg.

Bezorgdiensten

Verder blijkt dat de gemeente meldingen binnenkrijgt van Utrechters die zich niet veilig voelen door verschillende bezorgdiensten in het verkeer. De gemeente is op zoek naar een oplossing voor die overlast.