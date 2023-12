Monumentale villa Staatsen in Utrecht krijgt publieksfunctie na aankoop door kinderboerderij

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht heeft de villa Staatsen weten te kopen. De monumentale villa wordt de komende tijd grondig opgeknapt, waarna het pand een publieksfunctie krijgt.

De aankoop van het monumentale gebouw is een grote stap voor de kinderboerderij. Al bijna twintig jaar is Nieuw Rotsoord een ‘laagdrempelige ontmoetingsplek’, met natuurlijk meerdere dieren maar ook speelgelegenheden en een theehuis.

De plek wordt beheerd door een stichting, die weer bestaat uit betrokken vrijwilligers. Tientallen vrijwilligers verzorgen de dieren, onderhouden het terrein en de gebouwen en helpen met bakken en bedienen in het theehuis.

Villa Staatsen

Nieuw Rotsoord is gevestigd op het terrein van de voormalige wasserij Staatsen, één van de vroegere industriële activiteiten langs de Vaartsche Rijn. Sinds de oprichting wordt gebruik gemaakt van houten barakken, die ooit tijdelijk zijn neergezet en ondertussen aan vervanging toe zijn.

Daarom is de stichting in gesprek gegaan met de gemeente Utrecht over vernieuwing van de huisvesting. Ook is de stichting gaan praten met woningcorporatie Woonin, eigenaar van de villa Staatsen. Deze voormalige directeurswoning was in de negentiger jaren van het terrein afgesplitst en verkocht aan het gemeentelijk woningbedrijf (tegenwoordig Woonin).

Het was de droom van Nieuw Rotsoord om de villa opnieuw bij het terrein van de voormalige wasserij te betrekken. Met het verkopen van de villa Staatsen aan de stichting kan het voormalige terrein van Staatsen weer één geheel worden. De gemeente betaalt mee aan de aankoop en verschillende fondsen hebben donaties en leningen gegeven.

Komende maanden werkt de stichting haar plannen voor de toekomst van de villa verder uit. Het gebouw wordt gerenoveerd en verduurzaamd, waarna de bestaande barakken worden verwijderd. Het vrijkomende terrein wordt heringericht en verfraaid als groen park en speelgebied, met een nieuwe voetgangersverbinding tussen de Briljantlaan en Rotsoord.