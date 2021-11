Morgen is het woonprotest in Utrecht: ‘We willen de stad wakker schudden’

Na een aantal vergelijkbare demonstraties in andere Nederlandse steden wordt zondag in Utrecht het woonprotest georganiseerd. Het programma begint om 13.00 uur op het Jaarbeursplein, waar verschillende mensen de demonstranten zullen toespreken. Daarna volgt een mars door de stad. “Hiermee willen we Utrecht wakker schudden.”

Esma Kendir is als lijsttrekker van Student & Starter een van de organisatoren van het Utrechtse woonprotest. In totaal zijn zo’n 25 verschillende partijen en organisaties betrokken bij de demonstratie. “We zien allemaal dat er een enorm groot probleem is. Zo kost het mensen veel moeite om een woning te vinden, huizen zijn niet meer betaalbaar, mensen staan jarenlang op een wachtlijst en de dakloosheid is groot. Dit komt heel veel mensen de neus uit.”

Tegelijkertijd zien de organisatoren van het woonprotest dat het anders kan. Vanuit de landelijke organisatie is een manifest opgesteld met daarin een tiental punten. Daarin staat onder meer hoe de leegstand moet worden aangepakt, hoe malafide verhuurders en makelaars buiten spel kunnen worden gezet, hoe betaalbaarheid kan worden gegarandeerd en hoe van (dreigende) dakloosheid prioriteit moet worden gemaakt.

Utrecht

“Daarnaast hebben wij bij sommige standpunten een Utrechts standpunt toegevoegd”, zegt Kendir. “Niet iedere stad is hetzelfde. Wij willen morgen dan ook niet alleen de landelijke politiek in beweging brengen, maar ook de gemeente Utrecht zodat nú de grote tekorten worden aangepakt.”

Het woonprotest begint om 13.00 uur op het Jaarbeursplein. Verschillende sprekers, die volgens Kendir variëren van mensen met expertise tot personen met ervaring, bestijgen het podium. Om 14.00 uur begint de mars door de stad. De route loopt over het Vredenburg, Nobelstraat, Catharijnesingel en eindigt in Park Lepelenburg.

Deelnemers

Eerder zei de organisatie duizenden mensen te verwachten. Vanwege de oplopende besmettingscijfers zou de opkomst volgens Kendir weleens lager kunnen zijn. “Of het er duizenden worden moeten we nog even afwachten. Wel is het zo dat deze crisis veel verschillende mensen raakt en ook boos maakt. Zij willen allemaal verandering zien en zullen zich dus ook geroepen voelen naar het Jaarbeursplein te komen.”

Tot slot wordt benadrukt dat de organisatie het belangrijk vindt dat de demonstratie veilig verloopt. Iedereen wordt dan ook opgeroepen voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen.