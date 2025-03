Muurschildering tourwinnaars bij Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht bijna verdwenen

De muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk bij het Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht is bijna verdwenen. Nagenoeg alle woningen in het gebied zijn gesloopt. Het laatste deel dat nog gesloopt moet worden, is de gevel met daarop de afbeelding van beide Nederlandse tourwinnaars.



In 2015 werd de muurschildering op de hoek van de Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg onthuld, waarbij beide tourwinnaars aanwezig waren. Het werk was gemaakt door de Utrechtse kunstschilder en wielerfanaat Daniël Roozendaal, en was een initiatief van Marije Lieuwens.

“Natuurlijk vind ik het heel jammer dat Jan en Joop verdwijnen”, zegt Lieuwens. “Ik heb destijds als wijkbewoner het initiatief genomen voor de muurschildering. Ik wilde in 2015 iets groots maken tijdens de Utrechtse start van de Tour de France en de muurschildering heeft ook mijn wijk jarenlang opgevrolijkt. Het was één van de eerste grote muurschilderingen in Utrecht. Het heeft zeker andere makers geïnspireerd.”

Nieuwe woningen

Op het Thomas à Kempisplantsoen komen 350 nieuwe woningen en een park. De verouderde huurwoningen in het gebied zijn gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Daarmee verdwijnt ook het kunstwerk.

Lieuwens: “Er zat tien jaar geleden ook al een sloopvergunning op het pand. Dus ik wist al dat ze niet voor de eeuwigheid daar stonden. Dat ze nu tegen de vlakte gaan is wel heel jammer. Utrecht verliest wel een markante ‘landmark’. Het zou mooi zijn als we elders weer een grote muurschildering kunnen maken. Ik heb gehoord dat de architect van het nieuwe gebouw wel in gesprek is met de maker Daniël Roozendaal en misschien kan hij in of op het nieuwe gebouw iets maken. Als straks de sloopkogel door Jan en Joop gaan dat pink ik zeker een traantje weg. Het waren prachtige jaren.”